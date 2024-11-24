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勞動部勞發署北分署公務員之死，讓部長何佩珊黯然請辭下台，由民進黨不分區立委洪申翰接任、民進黨政策會執行長王義川遞補立委。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（24）日痛批民進黨治國兒戲，並質疑「這種荒腔走板的人事任命，是對廣大的勞工朋友開最大的玩笑嗎？」至於怎麼看待號稱「黃國昌剋星」的王義川進立院？他則表示，如果他進立院不是要監督行政，而是要幫總統賴清德洗地，相信會讓全台灣社會更失望。民眾黨立院黨團總召黃國昌今下午出席「本土小牙醫聯盟」主辦的反波波大遊行，他行前受訪時，針對洪申翰明天就要上任勞動部長的人事案表示非常遺憾，並批評民進黨政府把治國當兒戲，這種人事任命簡直是「信賴者有得分」，對廣大勞工朋友開最大的玩笑。至於民進黨政策會執行長王義川號稱「黃國昌剋星」，如何看待他將遞補不分區立委？黃國昌則說，去年選舉就炒作過，「我很少看到有一種人在節目自吹自擂，用自己虛構想像的事情，在政論節目上面大放厥詞。」他質疑，立委進入立院到底是要監督還是要幫總統賴清德洗地？並表示，整件事情發展到這樣，整個社會、整個國家是用非常哀傷、憤怒的心情在面對，他真的無法理解民進黨高官腦袋在裝什麼？「這麼難過的事情，他們竟然競相在額手稱慶，把這種事情當作喜事在辦？」黃國昌強調，不管下一任勞動部長是誰，都請按時把該交的調查報告交出來，「如果下一份交出來的調查報告還是不及格，那就直接死當，請卓榮泰再找一個可以交出合格報告的人出來。」