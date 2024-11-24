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▲中國網紅「努力堅強的湘妹-阿妹」去年（2023）被診斷出胃癌末期。（圖／翻攝自生活幫微博）

▲罹癌過程中，湘妹暴瘦25公斤，整個人骨瘦如柴。（圖／翻攝自生活幫微博）

中國網紅「努力堅強的湘妹-阿妹」去年（2023）被診斷出胃癌末期，她因此經常將自己的抗癌過程分享到社群上，成為社群平台抖音上的百萬網紅，她整個人因此瘦到皮包骨，從60公斤瘦到35公斤，讓粉絲十分心疼，日前傳出湘妹還是不敵病魔過世，享年53歲，只留下兒子和年事已高的婆婆，兒子也沉痛發文宣布噩耗，「從今天開始，我沒有媽媽了！」綜合陸媒報導，湘妹去年4月確診胃癌末期，由於癌細胞已經移轉到身體各處，因此已經無法動手術治療，然而湘妹卻仍保持樂觀、堅強的精神，持續治療，絲毫不放棄，努力和病魔對抗，並將過程拍片記錄下來，希望能夠鼓勵有相同經驗的癌友們，人氣因此水漲船高，然而罹癌的2年間，她的體重掉了25公斤，整個人骨瘦如柴，甚至難受到4個月都無法進食。湘妹在丈夫過世後，就獨自撫養年幼的兒子和婆婆，她也曾感嘆，「多年的老胃病沒有重視它，後悔呀！」希望自己的經驗能夠警惕大家注重身體健康，她的兒子22日發出訃告，心碎宣布：「從今天開始我沒有媽媽了。」透露母親已經病逝，他也感謝曾在母親抗癌時伸出援手的親友們。噩耗一出，不少粉絲紛紛為她哀悼，希望天堂能夠不再有病痛，她可以一路好走，「太可憐了，看著心疼」、「小姨是胃癌走的，看到她彷彿看到我小姨」、「昨天鄰居姐姐也因胃癌走了，才確診不到兩個月」，「她已經很堅強了，但癌症真的太可怕了」、「不敢想象一路走來她經歷了什麼」、「我姑姑也是胃癌走的，最後也是這副模樣」、「太可憐了，願世間再無癌」、「安息，一路走好。」