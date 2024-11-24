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民眾黨立院黨團總召黃國昌與黨秘書長周榆修，今（24）日聯袂出席反波波大遊行，表達力挺「本土小牙醫聯盟」訴求的立場。黃國昌強調，衛福部前部長陳時中日前稱他修法是為了加嚴國外學歷採認標準，但明明考試院3次會議都在幫波波醫師大開後門，就是因為修法後的附帶決議惡法導致，「還有那個臉面出來講」？黃國昌今出席反波波大遊行，他受訪時強調，「本土小牙醫聯盟」提出的訴求，不僅僅是幫所有在台灣歷經完整牙醫系、醫學系教育訓練的本土醫師發聲，更重要的是幫每一個病患能夠受到合格水準以上的醫療發聲。黃國昌說，他早在這屆回立院擔任立委前，就已跟本土小牙醫結緣，充分了解他們的訴求。他並指出，整件事情最不可思議的，就是衛福部前部長陳時中昨天竟然還說，他2022年修《醫療法》就是為了加嚴國外學歷採認標準。明明修法後有7個附帶決議，就是導致考試院開3次會議討論大開波波醫師後門的原因，痛批陳時中「還有那個臉面出來講？」民眾黨秘書長周榆修上台發言時則強調，他們主張24億偏鄉計劃打掉重練、以及國外學歷認證回到2017年的審查標準。周榆修強調，民進黨政府不能吃銅吃鐵吃成這樣，24億預算全部投在波波醫師身上，是非常不公平的事。