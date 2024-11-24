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日本首相石破茂日前前往秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC）期間，與中國國家主席習近平舉行會談，雙方同意就外長互訪展開協調。有基於此，日本外務大臣岩屋毅計劃最快於今年年底前訪問中國，並與中國外長王毅進行會談。根據日本放送協會（NHK）報導，石破茂與習近平在秘魯APEC期間舉行日中領袖會談，雙方確認將推進外長互訪作為促進雙邊對話一環。岩屋毅表示，將會積極推動，早日實現這一安排。據政府相關人士透露，岩屋毅正調整計劃，爭取在今年內訪問中國，並與王毅進行首次面對面會談。若成行，這將會是日本外務大臣自去年4月以來首次訪問中國。岩屋外務大臣計畫在訪中時的會談中，與王毅商討如何構築具有建設性且穩定的日中關係，包括儘快實現兩國今年9月所協定，由中國重新開放進口日本水產品一事，以及從11月30日起日本人入境中國時能夠免除短期簽證。此外，日本方面還考慮在此訪問期間舉行「日中高級別人文交流磋商機制」，由相關閣僚與中方就促進民間交流等議題進行磋商。日本政府計劃在岩屋毅訪中後，儘快邀請王毅訪日，藉此全面改善日中關係。同時，將綜合考量國會審議和預算編制的日程，推進具體的訪問安排。