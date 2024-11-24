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▲岳東華有點不知所措地站起來，接著遮著臉笑個不停。（圖／芮絲Threads）

▲芮絲內心糾結了很久，最後決定鼓起勇氣上前跳應援舞。（圖／芮絲Threads）

世界12強棒球賽台日冠軍戰將於今（24）日晚間6點（台灣時間）開打，不少啦啦隊女神也飛往日本力挺中華隊球員。昨日晚間統一獅專屬啦啦隊「Uni-Girls」成員芮絲PO出在日本藥妝店巧遇中華隊選手岳東華的影片，畫面中她鼓起勇氣上前大跳應援舞，使得對方尷尬地遮著臉笑個不停，畫面曝光後引發粉絲熱議。畫面中芮絲身穿紅黑格紋襯衫，頭戴可愛針織帽，在日本藥妝店意外撞見蹲在地上，仔細選購洗髮精的岳東華，芮絲心想既然巧遇了，決定鼓起勇氣，上前對著對方跳起應援舞。岳東華發現後，先是驚訝地站起來，露出笑容點頭示意，接著靦腆地遮著臉笑個不停，而芮絲跳完後，岳東華便很有禮貌地向她揮手道別。芮絲在留言區透露自己其實是I人，當時上前跳應援前，內心十分糾結，最後還是決定鼓起勇氣衝一波了。貼文曝光後瞬間引發許多人朝聖，粉絲紛紛表示：「雖然這個有點尷尬，但很能表達球迷的熱情」、「這個恥力好高」、「哈哈哈，你不尷尬，尷尬的就是東華」、「好狠喔，連購物都要應援」、「岳東華原地傻住！」