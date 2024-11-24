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▲2024世界12強棒球賽，中華隊表現突出，戰績廣受國人關心，卻也有棒球迷貶低其他的大活動，表示都沒有棒球賽來得重要。（圖／記者葉政勳攝）

第61屆金馬獎頒獎典禮正好碰上世界棒球12強賽的中日之戰，家中只有一台電視的觀眾只能擇一收看，卻出現棒球迷在社群討論中留言踩低金馬獎，似乎全台關注的焦點都應該是中日棒球大賽的結果，讓不少電影愛好者看不太下去，也反擊他們回去看自己的棒球賽就好，不需要到討論金馬獎的版面上留言，甚至諷刺。還有人在threads上表示，不能同時支持體育運動和文化藝術嗎？自己就是兩邊都有看，其實也有觀眾家裡看了不只一個銀幕視窗兩邊都關心，並沒有不能同時支持的道理。金馬獎是台灣影界年度盛事，也有許多外來的影人來參與，身為台灣民眾，沒有道理不力挺。而世界棒球12強賽，中華隊此次表現傑出，打進冠亞軍決賽，也是全民的驕傲，當然不能不關心，同樣都是台灣之光，實無分大小、更不需要互相攻擊。可是在threads等討論區中，就是有網友會寫些類似「金馬獎無聊、看棒球熱血多了」或是「金馬太不重要了吧？」，以及「完全不知道今天有金馬獎，只知道12強棒球比賽」之類的言論，有沒有讓大眾的焦點從被兩件大事彼此分散到全部回流至棒球比賽還不確定，倒是顯得風度不足，讓人印象扣分。棒球在台灣堪稱「國球」，早年也藉著球隊在國外的傑出表現，也凝聚了不少全國上下的向心力。電影是文化藝術，雖然有可能品質越高離大眾較遠，卻也是世界各國不會輕忽影響力、希望能夠認真經營的領域。金馬獎近來每年頒獎的日程大都在11月下旬，也並非刻意要去和棒球賽撞期，主辦單位請來各地影人出席、參與耗費的心力也不容抹煞，「轉播對打」應該就只是個趣味的話題，變成「針鋒相對」甚至去嘲弄另一方就真的很沒必要。