蘋果每年都會推出新手機，想要代代換新，荷包可能會承受不了，近期很多人都會選擇直接舊換新，或是自行Po網轉賣，該如何維持手機的二手價，外媒Androidpolice提供7件事提醒，幫助用戶脫手變賣二手機也能賣出好價錢，其中擁有完整的原廠配件和包裝甚至有助於提升10%的好價格。
想要年年換新手機，舊換新或是二手變賣會是一個省錢又環保的做法，但該如何維持甚至是提高手機的二售價格，外媒就有提供7大注意事項，多多留意，之後想要轉賣也能賣出好價格。
🟡1.手機品牌：不可諱言，像是蘋果、三星大品牌手機，雖然新機售價較高，但穩定的品質，在二手市場上相對具有吸引力，當然更具有保值性。Oppo、小米等雖受歡迎，但因生態系統較弱，轉售價值較低。
🟡2.設備狀況和使用年限：手機如果有嚴重刮痕、凹痕和磨損痕跡會很明顯的影響手機售後價格。因此購買新手機後，很多人會同步購買更具保護力的手機殼和螢幕貼，藉此避免手機損傷。
🟡3.手機容量和電池：手機較大容量更容易吸引買家。另外，手機電池有固定的生命週期，當電池健康度越低也就代表著續航力不足，甚至買了手機不久後就要維修，因此檢查電池健康度是很多人購買二手手機很重要的判別關鍵。
🟡4.維修記錄：無維修或僅小修理的設備更具信任度和價值。大規模修理會降低設備的轉售價格
🟡5.軟體支援和保固：長期軟體更新（如iOS版本支持）能延長設備壽命和價值，要是商品還在有效保固期就更能增加買家安全感。
🟡6.銷售平台的選擇：銷售手機的平台可能會影響轉售價值，不同的平台有不同的費用結構、受眾。Facebook Marketplace易於面對面交易，但需謹防詐騙。
🟡7.包裝盒與配件：完整的原廠配件和包裝有助於提升10%的售價，並提高買家信心。
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🟡1.手機品牌：不可諱言，像是蘋果、三星大品牌手機，雖然新機售價較高，但穩定的品質，在二手市場上相對具有吸引力，當然更具有保值性。Oppo、小米等雖受歡迎，但因生態系統較弱，轉售價值較低。
🟡2.設備狀況和使用年限：手機如果有嚴重刮痕、凹痕和磨損痕跡會很明顯的影響手機售後價格。因此購買新手機後，很多人會同步購買更具保護力的手機殼和螢幕貼，藉此避免手機損傷。
🟡3.手機容量和電池：手機較大容量更容易吸引買家。另外，手機電池有固定的生命週期，當電池健康度越低也就代表著續航力不足，甚至買了手機不久後就要維修，因此檢查電池健康度是很多人購買二手手機很重要的判別關鍵。
🟡4.維修記錄：無維修或僅小修理的設備更具信任度和價值。大規模修理會降低設備的轉售價格
🟡5.軟體支援和保固：長期軟體更新（如iOS版本支持）能延長設備壽命和價值，要是商品還在有效保固期就更能增加買家安全感。
🟡6.銷售平台的選擇：銷售手機的平台可能會影響轉售價值，不同的平台有不同的費用結構、受眾。Facebook Marketplace易於面對面交易，但需謹防詐騙。
🟡7.包裝盒與配件：完整的原廠配件和包裝有助於提升10%的售價，並提高買家信心。