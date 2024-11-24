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台灣勝韓國的衝擊性：韓媒認為台灣在世代交替的情況下擊敗韓國，展現出強大的競爭力，對韓國是一大打擊。



年輕球員表現出色：成功運用團隊協作和技術擊敗對手。



韓國應學習台灣的養成模式：媒體指出台灣選手的基礎訓練和持續穩定的發展，是韓國未來值得借鏡的方向。



對未來的挑戰：媒體擔憂韓國年輕選手是否能超越台灣，並認為韓國需要更加重視國際賽事。





韓國隊在2024第三屆WBSC世界棒球12強表現不如預期，在預賽階段即遭淘汰。在首場以3：6敗給台灣，隨後又不敵日本，最終僅以3勝2敗止步小組賽。韓國曾在2015年奪冠、2019年獲得亞軍，這次以年輕選手為主組隊參賽，但未能突破。韓國媒體《ManiaReport》對此結果發出嚴厲批評，認為快速世代交替導致實力不足，並指出此結果顯示韓國可能難以重回過去的國際舞台地位，也指控輕視比賽規劃是導致此次低迷的原因。多家韓國媒體對本屆韓國隊成績表現出強烈不滿，《ManiaReport》形容這次比賽是一場「國際舞台的恥辱」。批評指出，韓國隊快速推動世代交替的策略導致實力不足，面對中華隊落敗，顯示年輕選手的表現未達期待。媒體認為，這樣的結果是韓國隊輕視12強賽事、未能投入足夠資源和準備的代價，並質疑未來能否在國際比賽中與亞洲其他強隊抗衡。「韓國隊輸給中華隊讓人感到震驚，年輕球員們正經歷世代交替。」文中指出，韓國這次難以和準備充分和動員後勤體系一同作戰的中華隊相抗衡，接著指出：「雖然目的是為了累積經驗，但能力上有明顯的差距。未來能否戰勝台灣還不得而知。」 直接批評：「這就是我們不尊重世界12強賽所付出的代價。」而韓媒也對台灣棒球在本次12強賽的表現有高評價，稱讚中華隊整體表現穩健，展現出良好的團隊實力與競爭力，尤其在對韓國的比賽中取得勝利，令人刮目相看。評論認為，台灣的世代交替成功且球員訓練體系穩健，這些特點成為韓國應學習的榜樣，同時也強調台灣棒球的國際地位正在上升。