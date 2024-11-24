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▲日本球迷和台灣球迷們一起嗨唱台灣應援曲。（圖／Threads）

▲日本球迷做出歌詞表瘋狂宣傳「台式應援」。（圖／Threads）

世界棒球12強超級循環賽在東京巨蛋舉行，許多中華隊球迷也自掏腰包飛往東京觀賽，而滿場的「台式應援」也讓各國球迷印象深刻，而連日的賽程也讓許多日本球迷被台灣的應援曲洗腦，昨（23）日更有日本球迷在東京巨蛋外把台灣應援曲、嗆司曲《台灣尚勇》全唱了一遍，讓台灣粉絲感動直呼：「台日一家親」、「超越勝負的感動！」一名台灣球迷在Threads上放了一段影片，只見一大票球迷聚集在東京巨蛋外，一邊舉起國旗，更一邊唱著中華隊當家三壘手潘傑楷的應援曲，場面熱血沸騰，還有日本球迷以不熟悉的口音喊出台灣應援口號，讓台灣球迷直呼：「能想像這群在喊台灣應援詞的是日本人嗎？台日一家親！太有趣了！」更興奮表示日本球迷做出了詳細的應援歌詞在境內宣傳：「日本人還貼心做了詳細歌詞表在他們國內宣傳！」隨後還有網友曬出YouTube頻道「紅土應援觀察家」的影片，地點同樣在東京巨蛋，現場球迷不分國籍，高唱著潘傑楷及林立的應援曲，更出現一名日本球迷指揮現場粉絲高喊口號：「Let’s go TeamTaiwan！」讓現場熱血沸騰，最後更唱了經典的嗆司曲《台灣尚勇》，讓「台式應援」成功變成文化外交。