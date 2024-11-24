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▲陳其邁在出席「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程（六龜至美濃）」動土祈福典禮時形容這是遲來的幸福。(圖／高市府提供)

高雄市市長陳其邁今（24）日陪同行政院院長卓榮泰出席「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程（六龜至美濃）」動土祈福典禮，卓榮泰表示，該工程是高屏山區與國道交通網的重要連結，光是高架路段就長達6.2公里，2030年完工後不僅是搶救災、醫療的救命道路，對未來產業發展也很重要。陳其邁則形容是遲來的幸福。「台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程」總長18公里，斥資202億元，為高雄大旗美地區重要基礎建設，該段工程動土為六龜至美濃段，全長8.1公里，施工範圍以新威大橋為起點，向西南延伸至國道10號里港交流道匝道東端為終點。陳其邁表示，新威大橋作為東九區的最重要的起點，說明國道十號延伸線從六龜到美濃、里港，串連東九區主要幹線，若再加上屏北的里港、高樹、三地門等，便利交通打造的生活圈可以讓北、中及其他縣市民眾順暢來往，更推介六龜、寶來包含宗教信仰、溫泉觀光資源，是高雄旅遊勝地。陳其邁也關心偏遠地區的醫療救助，認為此延伸線的興建有助東九區及屏東地區災防救護、農產品運輸和觀光旅遊，是非常關鍵重要的道路，感謝行政院長、交通部長的關心和推動，即使先前因颱風影響延遲，對於今天見證工程動土，陳其邁形容是遲來的幸福，再次謝謝中央大力支持，也祝福從六龜到美濃延伸線的興建一切平安順利。卓榮泰表示，因兩次颱風延期來晚了，他強調動工可以延期，完工不能延期，並說這是高屏山區與國道交通重要的連接工程，未來讓生活圈更為便利，也在搶救災、醫療需要接送時發揮功能，因此克服種種困難要完成，同時也勉勵以地方友善、環境友善的概念，持續推動未來工程。他也進一步談到，未來大南方計畫S廊帶會帶動高雄及南方地區改變，所以不只是雪中送炭的道路，也是錦上添花的一筆，在雙重的考量下，期待地方人士、市府團隊等大力支持，工程單位全力邁進，如期如質完工後提供周遭社區居民生活便利及安全，持續為造福鄉親共同努力。