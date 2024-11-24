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▲春風入圍第61屆金馬獎最佳男配角獎，以一身白馬王子的全白西裝亮相。（圖／NOWnews攝影中心）

▲春風（左）和男神許光漢（右）合作，追星成功。（圖／春風threads）

▲劉冠廷首度主持金馬，虧春風「打破容貌焦慮」被罵翻。（圖／myvideo）

男星劉冠廷擔起第61屆金馬獎頒獎典禮主持人的重責大任，在過程中以尷尬又有效果的獨特「劉氏幽默」串場主持，掀起網友兩極評價，其中他在台上對「玖壹壹」成員春風（洪瑜鴻）開玩笑：「春風的入圍，打破了演藝圈容貌焦慮的迷思。」讓對方當場面露尷尬，事後春風也不改冷面笑匠本色，在社群上發文向周杰倫討拍「我落馬了」，對此，周杰倫也以高EQ幽默回應：「你只是比別人先下來。」春風首次問鼎金馬，以電影《白衣蒼狗》入圍最佳男配角獎，昨晚以一身帥氣白色西裝現身金馬紅毯，儼然就是白馬王子，他在受訪時，還透露自己完全不緊張，也沒有換上紅內褲，一切平常心，只急著想去找男神許光漢拍照，讓網友笑翻，事後他也曬出和許光漢合照，追星大成功，意外掀起討論。主持人劉冠廷在典禮串場時，提到許多演藝圈的人很容易有容貌焦慮，例如他自己，便接著點名春風，「還好春風的入圍打破了這個迷思。」導播還將鏡頭切換到春風，場面十分尷尬，讓不少觀眾大罵劉冠廷不尊重人，「我們春風超帥的好嗎」、「主持稿真的不行」、「 好笑在哪？」、「這句話是諷刺的感覺嗎」、「我覺得他這樣一點都不好笑，很沒禮貌。」最佳男配角最後由施名帥獲獎，春風遺憾錯失機會，卻仍在網路上掀起討論：「春風去年才剛入圍新演員，難道他真的是演技天才？」、「春風在《請問還有哪裡需要加強》裡演得確實不錯」、「我心裡也想說難道春風會是被911耽誤的影帝嗎？」而春風本人也在周杰倫的貼文底下留言討拍：「哥，我落馬了。」沒想到竟真的釣出本人暖心回覆：「有誰能一輩子騎在馬上，你只是比別人先下來。」