我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Garden of Wonder -The Little Mermaid。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲新加坡聖淘沙名勝世界也將於11月22日全新推出《哈利波特：魔法幻境》亞洲首秀。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲新加坡跨年攻略完整收藏。（圖／新加坡旅遊局提供）

2024年即將步入年末，新加坡邀請旅客來一場充滿節慶氛圍的熱帶冬季假期！從聖誕節、跨年到2025年，新加坡匯集無數充滿創意及活力的精采活動，不論是熱門IP沉浸式展覽、動畫展、動漫博覽會，或是眾星雲集的演唱會，應有盡有，計劃年底出國狂歡的旅客，都能在新加坡找到獨特的玩樂方式。眾人引頸期待的迪士尼探險號（Disney Adventure）郵輪即將於2025年啟航，加上環球影城的小小兵樂園也將於2025年盛大開幕，預計將掀起一波旅遊熱潮。喜愛迪士尼的粉絲們，也別錯過濱海灣花園最新的「迪士尼奇妙花園」（Garden of Wonder）展覽，自12月1日起將在奇幻花園（Floral Fantasy）展出迪士尼經典角色如米老鼠、巴斯光年、白雪公主等造型園藝，園區更設置了新加坡風味區，呈現以迪士尼角色為靈感的新加坡道地風味美食，像是唐老鴨與辣椒螃蟹的獨特組合，史迪奇與榴槤的奇妙邂逅等。以自然生態聞名的萬態野生動物世界（Mandai Wildlife Reserve），在飛禽公園（Bird Paradise）與新加坡動物園（Singapore Zoo）也推出Snoopy主題活動，除了限定角色見面會，還有聖誕市集與豪華露營體驗，為闔家打造童心未泯的歡樂假期！除了迪士尼與Snoopy，前往新加坡必逛的新加坡樟宜機場即日起至2025年2月26日也變身成為三麗鷗的夢幻世界，為慶祝Hello Kitty 50週年慶，打造一系列「樟宜園遊會」活動，不僅在第三航廈出境大廳展示了8公尺高的Hello Kitty園藝雕塑，還有驚險刺激的水上樂園首度登陸樟宜機場。而風靡全球的哈利．波特魔法世界，繼聖淘沙島上的《哈利波特：禁林體驗》沉浸式展覽後，新加坡聖淘沙名勝世界也將於11月22日全新推出《哈利波特：魔法幻境》亞洲首秀，旅客將探索10種不同主題的魔法空間和沉浸式環境，像是活板門、魔法部、紐特手提箱中的神奇動物園等，還有互動魔杖體驗，展開一場老少皆宜的魔法之旅，逛完還可品嚐經典的奶油啤酒，為奇妙旅程畫上完美句點。藝術科學博物館除了有與teamLab 合作打造的常設展覽《超躍未來：藝術與科學的匯聚點》之外，現也展出《吉卜力的奇幻世界》，真實還原吉卜力工作室多部膾炙人口的動畫例如《龍貓》、《魔女宅急便》、《霍爾的移動城堡》等電影名場景，展覽中還設有互動裝置，讓親子共同體驗這些動畫中的世界。此外，亞洲動漫節（Anime Festival Asia）與新加坡動漫展（Singapore Comin Con）將分別於11月29日及12月7日與開展，動漫迷們別錯過親身進入動漫世界的機會，無論是角色扮演、互動體驗還是舞台表演，都能帶來滿滿驚奇，深度體驗動漫的魅力。年末佳節氣氛濃厚，購物聖地烏節路（Orchard Road）也率先換上聖誕節新裝，烏節聖誕大街歡（Christmas on A Great Street）邁入第41屆，標誌性的14公尺高聖誕樹，搭配街道上色彩繽紛的聖誕燈飾和各式遊樂設施，感受熱帶風情的聖誕節；今年新增的「ORBar on A Great Street」活動，邀請旅客體驗烏節路的酒吧文化，透過購買「暢飲護照」，可於8間指定酒吧中享用精選招牌雞尾酒，包括位於新加坡烏節希爾頓酒店的Ginger.Lily。這項Bar Hopping活動不僅融合烏節路的節慶氣氛，更為旅客提供一個沉浸式的酒吧探索之旅，展現新加坡摩登的調酒文化。濱海灣花園也將於11月29日起舉辦「聖誕仙境」（Christmas Wonderland at Garden by the Bay），嘉年華主題的遊樂設施搭配上絢麗的燈光秀、聖誕老人村，旅客可感受到獅城多元文化的迷人魅力。聖淘沙時光之翼（Wings of Time）水舞秀為世界上唯一長年架設在海上的夜間水舞秀，為歡慶邁入10週年，將於12月起將延長煙火秀的時間，讓旅客沉浸於光雕投影和聲光特效的迷人世界中。此外，全球知名的光影匯演「Illumi」也登入新加坡，至2025年2月2日，在濱海灣創造奇幻的光影世界，旅客可於47公尺高的巨型燈光樹下打卡，並探索冰雪樂園、侏儸紀王國等9個主題展覽區，享受無與倫比的視覺震撼。跨年倒數時刻，音樂派對不可缺少！悅文音樂節（Yuewen Music Festival）將於12月28日、29日及31日在聖淘沙Siloso海灘舉行，邀請了ITZY、Red Velvet - IRENE & SEULGI、KISS OF LIFE、中島美嘉、姜大聲、徐佳瑩等頂尖歌手，共同為2024年畫下完美句點，並迎接璀璨的2025年！