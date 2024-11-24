新加坡以嚴刑峻法聞名，當地社會仍有鞭刑、死刑，隨著近幾年來廢死議題在全球發酵，新加坡的死刑制度與實施狀況也成為各界觀察對象。近期新加坡政府就在一週內執行了3起死刑案例，聯合國對此就喊話稱將死刑作為打擊販毒的手段違反國際法，且實際嚇阻效果也受到質疑，但當局強調嚴厲的法律使該國成為亞洲最安全國家之一。
外媒《法新社》、《半島電視台》（Al Jazeera）指出，新加坡22日處決了一名因販毒被定罪的55歲男子，這是一週內執行的第3起死刑案例。根據新加坡中央肅毒局（CNB）聲明，遭處決的男子名為阿布杜拉（Rosman Abdullah），因販運57.43公克海洛因被判處死刑。他於2010年被判刑，並在用盡所有法律上訴機會後，於樟宜監獄執行死刑。
同樣在本月，新加坡已處決兩名毒品販運罪犯，分別是39歲的馬來西亞籍男子和53歲的新加坡籍男子，阿布杜拉是新加坡今年第8位被執行死刑者，其中7人因毒品相關罪行伏法，另有1人因謀殺被處決。
根據新加坡《濫用毒品法令》規定，凡販運超過15公克海洛因者，一旦罪名成立，即可判處死刑。
聯合國與多個國際人權組織指出，現無確鑿證據表明死刑能有效嚇阻毒品犯罪。他們主張廢除死刑，並採取基於人權的方式處理毒品問題。聯合國專家強調，應更多關注毒品濫用背後的社會與健康問題，而非對犯罪者執行極刑。
面對國際批評，新加坡官員重申死刑對維持國內治安的重要性，稱這是確保公共安全的必要措施，而嚴厲的法律也使新加坡成為亞洲最安全國家之一
中央肅毒局在聲明中表示，死刑僅適用於最嚴重的犯罪，例如毒品販運，其對個人、家庭及社會的危害極其深遠。執法過程中被告均獲得公平審判與律師代表，程序合乎法律規範。
我是廣告 請繼續往下閱讀
同樣在本月，新加坡已處決兩名毒品販運罪犯，分別是39歲的馬來西亞籍男子和53歲的新加坡籍男子，阿布杜拉是新加坡今年第8位被執行死刑者，其中7人因毒品相關罪行伏法，另有1人因謀殺被處決。
根據新加坡《濫用毒品法令》規定，凡販運超過15公克海洛因者，一旦罪名成立，即可判處死刑。
聯合國與多個國際人權組織指出，現無確鑿證據表明死刑能有效嚇阻毒品犯罪。他們主張廢除死刑，並採取基於人權的方式處理毒品問題。聯合國專家強調，應更多關注毒品濫用背後的社會與健康問題，而非對犯罪者執行極刑。
面對國際批評，新加坡官員重申死刑對維持國內治安的重要性，稱這是確保公共安全的必要措施，而嚴厲的法律也使新加坡成為亞洲最安全國家之一
中央肅毒局在聲明中表示，死刑僅適用於最嚴重的犯罪，例如毒品販運，其對個人、家庭及社會的危害極其深遠。執法過程中被告均獲得公平審判與律師代表，程序合乎法律規範。