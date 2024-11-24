我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡以嚴刑峻法聞名，當地社會仍有鞭刑、死刑，隨著近幾年來廢死議題在全球發酵，新加坡的死刑制度與實施狀況也成為各界觀察對象。近期新加坡政府就在一週內執行了3起死刑案例，聯合國對此就喊話稱將死刑作為打擊販毒的手段違反國際法，且實際嚇阻效果也受到質疑，但當局強調嚴厲的法律使該國成為亞洲最安全國家之一。外媒《法新社》、《半島電視台》（Al Jazeera）指出，新加坡22日處決了一名因販毒被定罪的55歲男子，這是一週內執行的第3起死刑案例。根據新加坡中央肅毒局（CNB）聲明，遭處決的男子名為阿布杜拉（Rosman Abdullah），因販運57.43公克海洛因被判處死刑。他於2010年被判刑，並在用盡所有法律上訴機會後，於樟宜監獄執行死刑。同樣在本月，新加坡已處決兩名毒品販運罪犯，分別是39歲的馬來西亞籍男子和53歲的新加坡籍男子，阿布杜拉是新加坡今年第8位被執行死刑者，其中7人因毒品相關罪行伏法，另有1人因謀殺被處決。根據新加坡《濫用毒品法令》規定，凡販運超過15公克海洛因者，一旦罪名成立，即可判處死刑。聯合國與多個國際人權組織指出，現無確鑿證據表明死刑能有效嚇阻毒品犯罪。他們主張廢除死刑，並採取基於人權的方式處理毒品問題。聯合國專家強調，應更多關注毒品濫用背後的社會與健康問題，而非對犯罪者執行極刑。面對國際批評，新加坡官員重申死刑對維持國內治安的重要性，稱這是確保公共安全的必要措施，而嚴厲的法律也使新加坡成為亞洲最安全國家之一中央肅毒局在聲明中表示，死刑僅適用於最嚴重的犯罪，例如毒品販運，其對個人、家庭及社會的危害極其深遠。執法過程中被告均獲得公平審判與律師代表，程序合乎法律規範。