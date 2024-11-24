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▲恰恰彭政閔11年前拍攝廣告時台詞提到「我要看到世界拿下世界冠軍」，今晚中華隊是否能完成彭政閔的夢想，讓球迷熱議。（圖/YT@白蘭氏）

▲世界12強賽中華隊打擊教練彭政閔，11年前拍廣告曾喊「我要看到台灣拿下世界冠軍」，今晚很可能成真！（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

▲世界棒球12強中華隊今晚將與日本拼冠軍的寶座，登頂只差最後一步，請大家今晚一起為中華隊加油集氣！（圖／記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽進入尾聲，繼上午美國打敗委內瑞拉拿下季軍之後，今（24）日晚間台灣將和日本爭奪冠軍的寶座，不少民眾都已經準備一同在線上為中華隊加油。然而在台日大戰開打之前，就有球迷挖出恰恰彭政閔11年前的廣告，有球迷在PTT棒球版貼文表示「恰恰彭政閔11年拍過一支廣告說希望看到台灣拿下世界冠軍，」只見彭政閔在廣告當中台詞提到「我想玩棒球，我想加入校隊，我想拿冠軍，我想出國比賽，我想進職棒，我想成為MVP，貼文曝光後，不少球迷激動表示「本屆12強賽事中華隊的表現可圈可點，打爆澳洲、完封古巴，在預賽就豪取4勝，複賽雖然僅拿1勝，但每場比賽都是經典不斷，最終順利挺進冠軍戰，有球迷也發現這次如今中華隊距離創造歷史登頂只差最後一步，準備要來破除日本奪下國際賽27連勝的紀錄，只能說無論如何，比賽終歸有輸有贏，