2024世界棒球12強賽進入尾聲，繼上午美國打敗委內瑞拉拿下季軍之後，今（24）日晚間台灣將和日本爭奪冠軍的寶座，不少民眾都已經準備一同在線上為中華隊加油。然而在台日大戰開打之前，就有球迷挖出恰恰彭政閔11年前的廣告，其中台詞提到「我要看到台灣拿下世界冠軍」，如今真的只差一步，許多球迷都希望今晚能夠將這句台詞實現。
有球迷在PTT棒球版貼文表示「恰恰彭政閔11年拍過一支廣告說希望看到台灣拿下世界冠軍，現在彭政閔不但親眼看，而且還是教練，這個廣告現在看來是不是有機會實現了？」只見彭政閔在廣告當中台詞提到「我想玩棒球，我想加入校隊，我想拿冠軍，我想出國比賽，我想進職棒，我想成為MVP，我要保持最好的狀態，因為夢想會長大，有一天，我要看到台灣拿下世界冠軍。」
貼文曝光後，不少球迷激動表示「這一段台詞不知道講出多少棒球員心路歷程，台灣真的只差一步登頂，加油啊！」、「現在回頭看這廣告，彭政閔說出棒球員一生的心路歷程！中華隊加油啊」、「現在彭政閔是教練，如果真的能看到台灣拿下世界冠軍，又出於自己的訓練之手，不知道會不會哭慘。」
12強賽事中華隊表現亮眼！黃金教練團陣容太鬼神
本屆12強賽事中華隊的表現可圈可點，打爆澳洲、完封古巴，在預賽就豪取4勝，複賽雖然僅拿1勝，但每場比賽都是經典不斷，最終順利挺進冠軍戰，有球迷也發現這次教練團「黃金陣容」包含首席兼捕手教練高志綱，打擊教練彭政閔、高國輝；投手教練林岳平；牛棚教練王建民；內野守備教練陳江和；外野守備兼跑壘教練張建銘以及總教練曾豪駒等人。
如今中華隊距離創造歷史登頂只差最後一步，準備要來破除日本奪下國際賽27連勝的紀錄，此戰不會太好打，因過去中華隊在國際賽上面對日職全明星隊，都還沒有贏過，且得分都未超過3分，在昨天無關晉級與否的消化試合當中，中華隊拿下6分，顯見還是有其挑戰對手的本錢在。
只能說無論如何，比賽終歸有輸有贏，就算過去戰績不理想，中華隊只要拿出拼搏到底的氣勢和決心，冠軍寶座鹿死誰手都還不知道！請大家今天晚上6點不論你是親臨現場觀賽或者在台灣看直播、電視的民眾，我們一起為中華隊加油打氣，HERO！HITO！冠軍中華隊！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少球迷激動表示「這一段台詞不知道講出多少棒球員心路歷程，台灣真的只差一步登頂，加油啊！」、「現在回頭看這廣告，彭政閔說出棒球員一生的心路歷程！中華隊加油啊」、「現在彭政閔是教練，如果真的能看到台灣拿下世界冠軍，又出於自己的訓練之手，不知道會不會哭慘。」
12強賽事中華隊表現亮眼！黃金教練團陣容太鬼神
本屆12強賽事中華隊的表現可圈可點，打爆澳洲、完封古巴，在預賽就豪取4勝，複賽雖然僅拿1勝，但每場比賽都是經典不斷，最終順利挺進冠軍戰，有球迷也發現這次教練團「黃金陣容」包含首席兼捕手教練高志綱，打擊教練彭政閔、高國輝；投手教練林岳平；牛棚教練王建民；內野守備教練陳江和；外野守備兼跑壘教練張建銘以及總教練曾豪駒等人。
如今中華隊距離創造歷史登頂只差最後一步，準備要來破除日本奪下國際賽27連勝的紀錄，此戰不會太好打，因過去中華隊在國際賽上面對日職全明星隊，都還沒有贏過，且得分都未超過3分，在昨天無關晉級與否的消化試合當中，中華隊拿下6分，顯見還是有其挑戰對手的本錢在。
只能說無論如何，比賽終歸有輸有贏，就算過去戰績不理想，中華隊只要拿出拼搏到底的氣勢和決心，冠軍寶座鹿死誰手都還不知道！請大家今天晚上6點不論你是親臨現場觀賽或者在台灣看直播、電視的民眾，我們一起為中華隊加油打氣，HERO！HITO！冠軍中華隊！
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。