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時代力量黨主席王婉諭今（24）日出席反波波大遊行，針對偏鄉醫療計劃爭議，王婉諭強調，該計畫疑似為波波學生提供不公平的特殊待遇，損害本土醫學生的訓練機會與權益，呼籲政府立即檢討相關政策，確保醫學教育與醫療體系的公平性。王婉諭表示，波蘭等國設立針對外國學生的醫科專班，這些學校的學制與台灣不同，但其畢業生可免學歷甄試參與國考，造成台灣本土學生面對不公平競爭。雖然立法院於2022年修法要求，自2023年起，出國習醫的學生必須通過學歷甄試並受限於每年50人的實習名額，但修法前已有大量的波波學生等待實習機會。王婉諭批評，衛福部提出的「偏鄉醫療精進計畫」，將部分通過國考的波波學生納入臨床實習訓練，表面上看似解決偏鄉醫療人力短缺，實則是為波波學生量身打造的「假偏鄉真後門」政策。該計畫缺乏足夠的服務年限與時數規範，也無法保證這些醫療人力能夠長期留在偏鄉，反而可能加劇資源分配的不均。因此，王婉諭呼籲政府應堅守公平原則，嚴格執行國外學歷的認可規範，避免擴大名額對本土學生造成不利影響。她也要求全面檢討偏鄉醫療計畫，確保資源真正投入到改善偏鄉醫療的實質需求中，並優先保障本土醫學生的訓練品質與學習機會。