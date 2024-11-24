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▲原子鏸（左）和大姊原麗淇（右）都曾在香港演藝圈發展。（圖／摘自原子鏸IG）

▲鄭佩佩（左起）的4個孩子原麗淇、原和玉、原子鏸、原和珍代她領取金馬獎頒發的「終身成就紀念獎」，引起網友討論，原子鏸（右二）和原和玉（右三）的長相成為話題。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲原子鏸（左起）、原和珍、原麗淇、原和玉一起出席金馬獎頒獎典禮，代母親鄭佩佩接下「終身成就紀念獎」獎座，表揚其一生輝煌的演藝貢獻。（圖／摘自原子鏸IG）

▲原和玉熱愛運動，在社群網站上常有展露身材的照片。（圖／摘自原和玉IG）

永遠的銀幕「女俠」鄭佩佩獲第61屆金馬獎頒發「終身成就紀念獎」，她的4個孩子原麗淇、原和珍、原子鏸、原和玉一起上台代替已逝的母親領獎，各自用國語接力致詞，表達對母親的崇敬和對金馬獎主辦單位的感謝。雖然他們都是在美國長大、說起國語有很濃厚的ABC腔，但女生們與母親年輕時神似的長相，以及唯一兒子原和玉的外表，還是成了網友討論的話題，大家找查資料後才發現，原來原子鏸曾是1999年的港姐亞軍，而老大原麗淇曾在經典驚悚片《三更之回家》中演黎明已逝的妻子、受到廣泛注意。鄭佩佩雖因在邵氏武俠片裡扮演俠女而走紅，其實她也曾經主演過時裝文藝片和歌舞片，外型俏麗、並不比專拍文藝片的女星遜色，與她年輕時有如一個模子刻出來的原子鏸，參加1999年的港姐選拔，自然引起話題，不過當年最出鋒頭的是榮登冠軍兼得「最上鏡小姐」的郭羨妮，後來前3名都進入演藝圈，可是原子鏸發展不及郭羨妮順遂，甚至沒有比第3名的胡杏兒更走紅，之後她與摩洛哥籍的丈夫結婚、生子，前年離港返美定居。金馬獎的舞台上，也是她因為和母親長得最像，引起較多的注意。而大姐原麗淇曾經因為《三更之回家》，一度在香港演藝圈前景看俏，後來在華人區的發展不算如意，也把事業版圖搬回美國，在一些影集中能夠見到她的身影。老二原和珍是唯一沒有進入演藝圈的一位，外型看來較為樸實，也曾經被人錯認為鄭佩佩減重成功、回復青春丰采後的模樣，接著才知道這只是個美麗的錯誤。當初鄭佩佩以影壇紅牌女星之姿嫁人、退出幕前，丈夫的父親是曾為台灣電影發行商之ㄧ、與合作夥伴一起推出《梁山伯與祝英台》在台灣大發利市的原順伯，那時原順伯和其他人合組的明華影業，搶下多部邵氏電影的發行權，所以邵氏影人來台時，少不得會和他有所接觸，鄭佩佩也就因此和他們家結識，甚至來台並不住飯店而待在他們家，就此結了姻緣，然而原家沒辦法接受她接連生了好幾個女兒，她只有努力懷孕到生下兒子為止，事後再看，感到自己當時像是生產機器，只為了孕育出兒子，沒想到最終雖然生下了原和玉，卻也沒能避免婚姻失和後離異收場。網友們對於鄭佩佩這個得來不易的唯一兒子，看法較為兩極，有人覺得她像是帥版的陳竹昇，也有人以為他帥到有高以翔的味道，不管如何，原和玉熱愛運動，在個人的社群上常發布活力四射的畫面，不時展露身材，網友對他的體格倒是頗為肯定的。原和玉不但是極限運動員，也主持過一些節目，更曾來台為國家地理頻道的影片出外景。