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▲陳致遠在永和開茶餐廳，想揮別陰影東山再起。（圖／陳致遠臉書）

▲陳致遠曾是職棒看版球星，但因打假球遭球迷罵翻。（圖／翻攝陳致遠臉書）

47歲藝人陳致遠和老婆林秀琴近來砸6位數資金在永和開港式飲茶，然而因為他過去曾深陷打假球風波，還是有網友揚言封殺他，近來世界12強賽開打，中華隊晉級冠亞軍賽，前進東京巨蛋，沒想到卻有網友發出「祭品文」，要陳致遠獻祭，來讓中華隊擊敗日本奪冠，該名網友立刻遭砲轟，要他別言語霸凌，「犯錯是一回事，生命是一回事。」陳致遠2010年涉入打假球事件，形象受到打擊，14年過去仍有不少民眾抵制他復出，過去陳致遠會對職棒相關話題發表想法，但每次都慘遭圍剿，最後他選擇噤聲不說話，這次12強賽卻仍被針對，有網友竟要他獻祭（獻出生命）來換取中華隊的勝利，反而引來其他人不滿，認為這已經是言語霸凌的範圍，中華隊奪冠會靠自己的實力，而不是以他人性命換取。不少網友紛紛留言，陳致遠已經為自己犯的錯付出代價，不需要再一直追殺人家，「請停止這類負面能量的詛咒！上天特別眷顧我們台灣這塊土地是因為台灣人以良善著稱，請收回所有會帶給台灣隊負面能量的文字！別再以他人壽命來開玩笑！這樣傷害他人，其實也會自傷」、「犯錯是一回事，生命是一回事。他必須為他犯的錯負責，但他的生命不是你可以決定願不願意來換。」對於網友始終不肯放過陳致遠，先前經紀人才無奈回應：「每個人都會有犯錯的時刻，但每個人也都需要有生存的空間。各位網友們希望致遠不要再提到棒球，他做到了，閉口不談；而今他們只是開店想要好好生活，這樣也被繼續攻擊，那大家希望他們怎麼做呢？」希望外界能夠留一條生路給陳致遠，讓他們夫妻好好生活，「畢竟人總要賺錢生活，難不成網友們可以養他嗎？」