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2024世界棒球12強賽進入最終高潮，中華隊於今（24）日冠軍賽與日本隊正面交鋒，爭奪本屆賽事冠軍榮譽。中華隊總教練曾豪駒透露，所有投手都隨時待命準備登板，將全力應戰世界排名第一的日本武士隊，目標創造台灣棒球歷史。賽前，曾豪駒談及對日本隊的應戰策略，表示：「可以上場的投手隨時準備登板，希望他們可以專注去面對這一場比賽。」曾總也提到日本先發戶鄉翔征，他說：「戶鄉是一位非常出色的投手，在日職數據相當亮眼，3月的交流賽我們部分選手曾與他對戰過，對他的投球有一定熟悉度。」被問到林昱珉此戰有預設投幾局？曾總表示，教練團會根據比賽情勢快速做出應變，有危機時隨時換投，「我們的情蒐工作非常到位，隨時依戰況調整，盡力做到最好。」談到冠軍戰的心情，曾豪駒表示：「一路走到這裡，我非常感謝教練團、選手以及後勤團隊，彼此之間的信任讓我們走到現在。希望在這場比賽中，大家能無後顧之憂，全力展現自己的實力。」曾總提到，先前有對選手說過國際賽像是「破關」，「我們將每場比賽都當成一個關卡來挑戰，現在已經來到最後一關了，希望選手們能在這關拼盡全力，爭取最好的成績。」