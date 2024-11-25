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▲中華隊先發投手陳柏清臨危受命，超級循環賽連兩日先發。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲12強預賽第一戰「台韓大戰」，莊昕諺在第6局登板解危，讓大批網友狂問誰是拆彈「眼鏡哥」。（圖／記者葉政勳攝 ）

「靠著團隊力量，贏得最後的勝利。」就像總教練曾豪駒說的，2024第三屆世界棒球12強，中華隊從不被看好到勇闖冠軍戰，締造隊史最佳紀錄，靠的就是每個人各司其職，其中兩位國家隊菜鳥投手陳柏清、莊昕諺表現令人印象深刻。右撇子的陳柏青在少棒時聽從教練建議，改練左手投球，並放棄較喜愛的打擊，專心投球，只是青少棒階段表現不出色，大三時左手肘韌帶撕裂傷勢，讓他成績一度空白，靠PRP治療才逐漸痊癒，幸好在「棒球伯樂」南華大學總教練蔡仲南的鼓勵下，堅持棒球路。2021年中職季中選秀，陳柏清落選，2022年，終於獲得台鋼雄鷹的第8指名，2023年二軍首年，拿下二軍三振、防禦率王，去年底亞冠賽、今年12強，陳柏清都是台鋼唯一代表。從當初那個進不了職棒的投手，到如今12強預賽對日本先發投3.1局，複賽臨危授命連2天登板再對日本，儘管只投1局就被打退場，但陳柏清用人生告訴我們，你可以不用是天才，也可以當「地才」。12強預賽第一戰「台韓大戰」，莊昕諺在第6局登板解危，讓大批網友狂問誰是拆彈「眼鏡哥」，這位樂天鐵牛棚本季出賽50場，拿下6勝1敗，並有11次中繼成功、防禦率3.45，多項數據創生涯最佳，並入選年度最佳進步獎，而在12強會以戴眼鏡照型登場，則是因為散光問題，特意新配了眼鏡，連教練們曾豪駒、王建民都好奇地拿來試戴。24歲的莊昕諺來自澎湖，高中進入南英商工，2019年入取棒球名校文化大學，但同年參加中職選秀，在第六輪被桃猿選中，在二軍磨練多年，直到2024球季獲總教練古久保健二青睞，他也把握機會投出職業生涯年，首度入選中華隊。這次中華隊挺進12強冠軍賽，莊昕諺拆彈貢獻良多，分別對上韓、日、澳、美、委內瑞拉等棒球強權，冠軍賽前5次登板，累積4局只被敲1安（美國Colby Thomas陽春砲）失1分、送出3次三振、無四壞，防禦率2.25相當出色。