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2024世界棒球12強賽迎來冠軍戰，中華隊將挑戰世界排名第一的日本隊，爭奪至高榮耀。賽前總教練曾豪駒以遊戲「破關」來形容這段旅程，中華隊一路過關斬將，從不被看好到闖入冠軍賽，林安可也為此下了最佳註解，「這是小卒成為英雄的故事。」曾豪駒表示：「我們將每場比賽都當成一個關卡來挑戰，現在已經來到最後一關了，希望選手們能在這關拼盡全力，爭取最好的成績。」林安可提到，賽前並沒有人看好中華隊能晉級冠軍戰，「大家應該還記得，前兩個禮拜甚至一個月前，不管問誰，結果都是我們會被淘汰。」然而，中華隊打出令人意想不到的韌性與團結，無論對手是大聯盟等級球員，還是日職球星，台灣球員也是可以與他們一較高下，並讓世界看見台灣棒球的實力。這段旅程對中華隊的選手來說不僅是突破，更是書寫歷史的時刻，林安可表示：「這是那種小卒也能成為英雄的故事。一路走來，球隊用實力證明了自己，希望讓所有支持我們的球迷感受到這份驕傲與感動。」