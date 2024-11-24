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▲連恩潘恩發生遺憾早逝，讓曾經喜愛「1世代」的粉絲感傷，家人已經為他舉行過喪禮。（圖／美聯社／達志影像）

▲已退出「1世代」的贊恩（中）不只出席了連恩的喪禮，也在演唱會上表達對他的悼念。（圖／美聯社／達志影像）

曾經風靡全球的英國少男天團「One Direction」（1世代），成員之一的Liam（連恩潘恩）在阿根廷首都、布宜諾斯艾利斯的飯店發生墜樓意外，才31歲已撒手人寰，令粉絲都震驚又傷痛。近日家人為他在倫敦西北方的郊區教堂舉辦喪禮，過去跟他一起組成「1世代」包括哈利史泰爾斯、路易湯林森、奈爾霍蘭及早就宣布退團的贊恩馬利克都到場，雖然彼此沒有結伴而來，卻已讓「1世代」粉絲很感動。而贊恩在英國時間週六晚在里茲舉演唱會，觀眾清楚拍到舞台上的銀幕打出「連恩潘恩 1993-2024 我愛你，兄弟」的字樣，也令歌迷感傷。「1世代」和其他的音樂團體最大的不同，在於彼此成團前並非已是好朋友，純粹是各自參加選秀比賽後，被認為與其各自單飛出道，更適合組成男孩團體，因此才被安排湊在一起。儘管攜手打拚的日子，讓他們培養出不一樣的情誼，卻也免不了有衝突，導致最終贊恩先退團，而其他人單飛不解散，到現在還沒能再合體，連恩去世後，這也成為永遠無法實現的夢想。贊恩與連恩過去受訪時不諱言曾經吵到有衝突，還鬧到要動手，但都沒想到有人會提前那麼早離開所有人。贊恩在連恩的喪禮上表情凝重，也許那時已經想好要在演唱會上這樣做來紀念連恩。