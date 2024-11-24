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▲周湯豪今天上台還需要穿護踝才能上陣。（圖／環球音樂提供）

周湯豪一連2天在台北小巨蛋帶來全面進化的「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會，不過他昨（23）日太炸、太嗨，唱到〈你是我的菜〉時不小心扭傷腳，演唱會結束後就急忙到後台冰敷，還找來物理治療師幫忙推拿，幫他把筋拉回來，因為實在太痛了，他也吞了止痛藥。而他今天上台前還需要穿著腳踝護具，結果因為不斷調整，導致演唱會晚了2、30分鐘才開場，不過周湯豪保證，只要上台就會使出全力，今天一樣要嗨到底。昨晚周湯豪演唱〈TURN UP〉，震撼的視覺、聽覺引爆全場，當唱到〈你是我的菜〉強力節拍搭配百萬雷射燈光，現場更是變成大型時尚潮流夜店。未料，周湯豪太投入、太賣力不慎扭到腳，演唱會結束一下台，周湯豪就趕緊到後台冰敷，由於實在太痛，團隊也緊急找物理治療師全面急救他的腳踝，治療師緊急幫忙推拿，幫他把筋拉回來，但他左腳仍需裹著護踝，導致鞋子穿進去左右兩邊鬆緊不一樣，今天上台前仍持續緊急調整。對此，周湯豪表示，「謝謝昨晚的大家，這內容、這票價誇張吧！昨晚太炸，腳扭到直接腫起來，今天繼續炸！！！」在經過物理治療師的急救後，他也吃了止痛藥，雖然還是很痛，但他說：「上台就會使出全力，會好好的，大家不要擔心！」不過這也讓他回想起2年前的小巨蛋演唱會，演出前2天突然發高燒，後來退燒後，他當天仍照常演出，因此即使這次腳很痛，他上台還是會努力讓大家盡情把能量釋放出來。而這次周湯豪也再度超越自己，15米高銀色未來工業櫥窗，訂製款銀色造型燈箱，以及貫穿全場觀眾席的升降燈光結構，天地近2000片LED、632顆燈、15台雷射，百萬道迷幻光束，讓小巨蛋一下變身超炫時尚伸展台，下一秒又化身巨型潮流夜店。而周湯豪為了和派對區的歌迷朋友們零距離，這次也選擇特別加長延伸台，可以更深入觀眾區，讓歌迷加倍感受周湯豪直接、毫不掩飾的表演能量！