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▲週一天氣較為穩定，週二鋒面通過帶來降雨，週四後環境才轉乾。（圖／中央氣象署）

▲入秋首波冷氣團預估會從週三影響到週六，北台灣氣溫可能跌破12度。（圖／中央氣象署）

大陸冷氣團來勢洶洶，週三（11/27）南下侵襲台灣，中央氣象署預報員林定宜提醒，北台灣氣溫可能在短時間內下降8至10度，週三至週五（11/29）清晨，中部以北、東北部、東部低溫只有13至14度。週二（11/26）則有鋒面掠過作為冷氣團的前菜，降雨範圍較大。林定宜指出，明天會是未來一週最溫暖的日子，東北季風減弱，北部、東北部18至26度，花東20至26度，中南部19至29度，降雨則侷限於基隆北海岸、東北部零星雨勢。週二上半天鋒面通過，北部、東半部、中部、南部山區有雨，氣溫也將逐漸下滑，包括北部、東半部都將轉為「涼冷」的天氣型態。林定宜說明，週三開始大陸冷氣團南下的，週三至週五清晨氣溫都偏低，中部以北、東北部、東半低溫都只有13、14度，沿海空曠地區會再低1至2度。冷氣團預估週五白天開始慢慢減弱，但週五、週六的清晨，因為「輻射冷卻效應」，氣溫還是較低，提醒民眾，多注意溫度變化，並提早預作準備。