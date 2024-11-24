我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會海洋保育署舉辦嘉義縣布袋水質自動測站啟用儀式，海洋委員會主任委員管碧玲(右3)與嘉義縣長翁章梁(中)、立法委員蔡易餘(左3)及海洋保育署署長陸曉筠(左2)等人到現場瞭解自動監測的情形。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋委員會海洋保育署啟用的嘉義縣布袋水質自動測站，以守護蚵仔水產健康履歷。(圖／海洋保育署提供)

海洋委員會海洋保育署於今(24)日，在嘉義縣布袋岸際，舉辦嘉義縣布袋水質自動測站啟用儀式，海洋委員會主任委員管碧玲說，水質自動測站的啟用，以強化海域水質監測，提升污染即時應變，意味著我國海洋保育邁出新步伐，助力布袋蚵仔具有藍色經濟、潔淨海洋、健康有機的水產履歷。海洋委員會海洋保育署嘉義縣布袋水質自動測站啟用儀式，是由海洋委員會主任委員管碧玲與嘉義縣長翁章梁共同主持，海洋保育署署長陸曉筠、立法委員蔡易餘、縣議員翁聰賢等議員及漁會和漁民代表與會。海洋委員會主任委員管碧玲表示，嘉義縣布袋地區為我國牡蠣產地，潔淨海水對養殖業與生態至關重要，海洋委員會補助地方政府設置即時水質監測站，以強化海域水質監測，提升污染即時應變，以守護蚵仔水產健康履歷。管碧玲說，嘉義布袋、東石是我國重要的牡蠣產地，要養殖出健康的蚵，需要潔淨的海水，在兩座海水水質監測站的積極運作下，可以自信的說，嘉義的牡蠣有健康履歷保證，國人可以安心享用，且自動監測站的啟用意味著我們更加落實海洋保護，並保障養殖產業，守護海洋生態。海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠指出，海洋保育署為維護海域水質，並保障海洋生態永續發展，海洋委員會自民國111年起補助地方政府設置海域水質自動監測站，嘉義縣111年即設置第一座24小時海域水質自動監測站—東石海水水質監測站，而於今(113)年再度補助嘉義縣建置布袋海水水質即時監測站。陸曉筠說，啟用的布袋水質自動測站，是目前全國第3座，也是嘉義縣的第2座，全國未來將有8座水質自動監測站，與人工監測數據整合，提升對海洋環境變化的掌握能力，而此項先進設施，不僅能即時偵測水質異常，亦能迅速應對海洋環境的威脅。陸曉筠並指出，除了自動監測站，全國尚有362個監測點位是用人工方式，每季進行採樣一次，遍及全國及離島各海域，而水質自動監測站的啟用則是全時段的監測，在現有的海洋監測網絡密度上增加網絡的深度。管碧玲強調，海洋環境的保護不僅需要科技的支持，更需要全社會的共同參與，政府將繼續推動海洋環境教育，提升公眾對海洋保護的認識與支持，為未來的世代保護更健康的海洋環境。