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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，為此部長何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任，對此全國產職業總工會今（24）日發出聲明表示，相信長期關注勞工權益的洪申翰能為全國勞工與雇主創造更和諧、更具前瞻性的勞動環境，並提出4點期許，工會也將全力支持部長施政，同時也將秉持監督角色，透過政府、工會及雇主三方攜手合作，讓勞動環境將更為穩健與進步。全國產職業總工會表示，在此充滿挑戰的時刻，對新任勞動部長洪申翰就任表達由衷的支持與祝福，相信以其長期以來對勞工權益的關注和積極推動相關政策的經驗，將能帶領勞動部在多變的環境中穩健前行，為全國勞工與雇主創造更和諧、更具前瞻性的勞動環境。總工會指出，當前台灣面臨經濟轉型、少子化、老齡化及全球競爭的多重挑戰，勞工權益保障、職場安全與健康、工會力量強化、以及勞資關係協調等議題更加迫切，因此拋出4點期許。首先是積極傾聽基層聲音，深入了解勞工實際需求，確保政策貼近現場實情，促進多元化與包容性的勞動市場；其次，推動勞動政策創新，面對產業結構改變及科技發展，制訂兼顧彈性與保障的政策，提升國家競爭力並守護勞工尊嚴。第三，深化勞資對話機制，強化勞資協調，建立更具前瞻性的溝通平台，促進共識並減少對立；第四優化勞動檢查制度，強化執法效能，確保勞動法令公平落實，維護勞動市場的正義與秩序。總工會強調，將全力支持洪申翰施政，同時也將秉持監督角色，與各界攜手努力，確保勞動部的政策方向能夠符合國家發展與勞工福祉的雙重需求，深信透過政府、工會及雇主三方攜手合作，台灣的勞動環境將更為穩健與進步。最後期待透過部長的領導，能為台灣勞動政策注入新的活力，帶領邁向更美好的未來。