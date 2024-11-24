我是廣告 請繼續往下閱讀

▲移民署國境事務大隊高雄港隊舉辦外籍船員義診及義剪活動，吸引許多外籍船員等待看診及剪髮。(圖／移民署高雄港隊提供)

▲移民署國境事務大隊高雄港隊舉辦外籍船員義診及義剪活動，有佛教慈濟高屏區人醫會、農業部漁業署、高雄市政府海洋局、高雄區漁會等單位與會。(圖／移民署高雄港隊提供)

▲移民署國境事務大隊高雄港隊在現場向外籍船員宣導防制人口販運及非洲豬瘟。(圖／移民署高雄港隊提供)

內政部移民署國境事務大隊高雄港隊於今(24)日，在高雄市前鎮區前鎮漁港船員會館，舉辦我國籍遠洋漁船外籍船員義診及義剪活動，讓長期從事海上勞動的外籍船員們能就近在港區舒適的星級會館內，享受細心優質的醫療及剪髮服務。移民署國境事務大隊高雄港隊與佛教慈濟高屏人醫會共同舉辦的我國籍遠洋漁船外籍船員義診及義剪活動，是由移民署國境事務大隊專門委員蔡英傑與高雄港隊副隊長林雲龍共同主持，農業部漁業署遠洋船員組組長薛博元、國境事務大隊高雄港隊中興分隊長林順進、高雄市政府海洋局、高雄區漁會、台灣區遠洋漁業魷魚及秋刀魚、鮪魚及鰹鮪圍網等公會，以及遠洋漁業青年聯誼會及台灣基督長老教會海員漁民服務中心等單位與會。移民署國境事務大隊專門委員蔡英傑表示，每當「秋」意濃時，秋刀魚漁船紛紛進港，大量外籍船員也隨船返抵前鎮漁港，移民署國境事務大隊高雄港隊每年均舉辦我國籍遠洋漁船外籍船員義診及義剪活動，讓長期從事海上勞動的外籍船員們能就近，享受細心優質的醫療及剪髮服務。蔡英傑說，由於適逢前鎮秋刀魚季魚汛期，港區外籍船員看診人數十分踴躍，因船員長年於海上工作，缺乏口腔照護，主辦單位也事先規劃並增派多名牙科醫生到場，現場還有63位新住民熱情參與擔任通譯志工，讓活動順利進行。移民署國境事務大隊高雄港隊副隊長林雲龍指出，此次的義診及義剪活動，義診對象為前鎮地區的外籍船員，義診項目包括中醫(含針灸)、眼科、牙科、血壓(血糖)檢測、腹部超音波、心電圖及一般內、外科等。林雲龍說，此次活動為歷年來參與人數最多的一次，總共為279位外籍船員提供診療及義剪服務，讓我國的友善與熱情，溫暖了在異鄉辛苦打拼的外籍船員的心，移民署高雄港隊在現場也向外籍船員進行防制人口販運及非洲豬瘟等宣導。