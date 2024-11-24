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▲許多球迷和其他啦啦隊成員們也為秀秀子送上祝福。（圖／IG showshow1124）

世界棒球12強超級循環賽，今（24）日晚間6點整在東京巨蛋迎來冠軍戰，由中華隊迎擊日本，台灣球迷也紛紛集氣要為中華隊加油，其中啦啦隊女神們也趕到現場要為中華隊展開「台式應援」，而今天適逢富邦悍將啦啦隊女神秀秀子的29歲生日，不少球迷也在東京巨蛋的觀眾席為秀秀子獻上祝福，可見她的超高人氣。這一次「台日大戰」可說是備受矚目，因此不少啦啦隊成員自掏腰包飛往東京支持中華隊，畫面中，可以看到東京巨蛋已經擠滿球迷，啦啦隊女神若瞳、小映、璦昀、心璇也都在場，而今天適逢富邦悍將啦啦隊女神秀秀子的29歲生日，大家也紛紛在球賽開始前為女神送上祝福，嗨喊今天會「抗日成功」，可見人氣不容小覷。事實上，中華隊這次再度交手日本，派出王牌左投林昱珉先發，對決日本隊陣中的讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征。此戰中華隊棒次微調，昨（23）日對日本開轟的林安可先發上陣打第4棒，另外「台灣隊長」陳傑憲因為腳傷狀況復原良好，在經過一天休息後，今日也重返先發打線。