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▲金賢佑在最後關頭突然變心，至今都讓觀眾憤恨不平。（圖／金賢佑IG）

▲官熙自戀到白目，又在女嘉賓中游移不定。（圖／官熙IG）

▲李鎔宇為了達到目的，連親妹妹都可以利用，節目結束後不斷掉粉。（圖／ 李鎔宇IG）

韓國戀愛節目題材百百種，不僅帶給觀眾甜蜜與感動，部分參與者的爭議行為更讓節目話題不斷升溫。《NOWnews今日新聞》特別整理出韓國戀綜史上「3大渣男」，其中最經典的絕對是《Heart Signal 2》金賢佑，在最後一集改變心意，從2018年播畢至今已經過了6年，說起渣男還是會想到他；另外《單身即地獄》的官熙自戀型海王人格讓主持人李多熙都超氣、《戀愛兄妹》的李鎔宇為達目的連親妹妹都利用，節目播畢後瘋狂掉粉，3人在節目中各有各的渣法。說起《Heart Signal 2》中的金賢佑，說是戀綜史上的「傳奇男嘉賓」也不為過！金賢佑在節目中一直都和女嘉賓吳英珠穩定發展、兩情相悅，曖昧互動讓許多觀眾看了都心癢癢，雖然節目拍攝期間還沒有明說，但兩人幾乎可以說是公認的一對。節目原本規定不到最後一集不能告白，但金賢佑還把吳英珠拉到一旁，偷偷跟女生確認關係、說最後要選對方，還說過：「想快點結束節目、和英珠正式交往」，然而在最後一次約會時，因為和另一名女嘉賓林玹珠不小心選到彼此，約會過程中金賢佑大感心動，因此在最終做出選擇時，他以「跟隨自己的心」為由，推翻了前幾集累積的情感，除了吳英珠很受傷，觀眾們也是看到超傻眼，結束後金賢佑、林玹珠還因此被網暴，交往沒多久後就以分手收場。《單身即地獄》的官熙雖然也被認為是個渣男，但更多人認為他更大的問題是「情商低、沒禮貌」，不但以韓文中偏失禮的用法「她」來稱呼其他女嘉賓，在節目中也是見一個愛一個，原本說喜歡慧善，結果轉頭就跟廈情打情罵俏，之後又說奎利也是心上人，被問到到底喜歡誰？他竟表示：「對3人是同等程度的喜歡」，讓其他女嘉賓超傻眼，還私下聚集起來討論他的無禮，怒批：「他以為他是誰啊！」直接讓女生們站在同一陣線同仇敵愾，自戀型人格加上周旋在女嘉賓之間徘徊不定的海王行徑，在當時負評不斷，連主持人李多熙都對他的渣男行為很不滿，多次露出不悅的神情，直呼「他真的好差勁」！今年6月剛播畢的《戀愛兄妹》，嘉賓李鎔宇絕對稱得上是戀綜史上「最強反派」！甚至一舉翻轉了網友、觀眾們對整個節目的評價。前期的他形象的超完美，又高又帥又成熟，會照顧人，並專情地只跟女嘉賓朴初雅一人約會，然而卻在最後3集時出現逆轉，開始對初雅挑三揀四、當面撇清關係，突然和另一名女嘉賓金智媛看對眼，還常常不把話說清楚，迂迴的態度讓觀察室的主持人都看不下去：「我都不知道他在說什麼，他哪裡誠實了，只是在假裝誠實而已」。還利用其中一位女嘉賓世承，去打探宰亨的消息，說模稜兩可的話讓世承誤會他對她有意思；甚至連自己的親妹妹珠妍，都被他拿來動搖智媛、傷害宰亨。節目最後他和智媛牽手成功，然而節目結束後嘉賓們幾乎都人氣上漲、IG追蹤人數飆升之際，李鎔宇的IG粉絲卻是不斷下跌，從將近15萬跌到最近只剩7萬多，而且只要一發文就掉粉，可見大眾對他還是無法原諒啊！