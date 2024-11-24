我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼周興哲為了拍攝新歌預告影片，一連換了11套衣服。（圖／星空飛騰提供）

▲周興哲穿黑色吊嘎，露出手臂結實肌肉。（圖／星空飛騰提供）

「亞洲創作新天王」周興哲（Eric）即將於11月26日推出睽違4年全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，今（24）日距離專輯發行倒數3天，他們不僅開放全音樂平台專輯15秒試聽，這次更放大絕為每首新歌拍攝專屬reels影片，並斥資聘請導演團隊前往澳洲墨爾本勘景、實地拍攝，期間不顧當地日夜溫差達20度，他仍換了11件衣服，其中還有一套黑色吊嘎，讓他曬出結實肌肉。而拍攝到一半，他也感覺到頭痛，但仍全靠意志力，強撐拍完所有影片。周興哲《Almost幾乎是愛情》新專輯共有11首歌，因此這次周興哲拍攝新歌預告影片，在一天內就連續換了11套新裝，不僅因地制宜把保母車當換衣間，更上山下海，帶領大家暢遊墨爾本11個景點，呈現各種不同樣貌的周興哲，有抒情、街頭、紳士、文青等各種風格，宛如參加了澳洲時裝周，超級吸眼球，這也是華語樂壇前所未有的創舉。周興哲拍攝這段時間，日夜溫差達20度，不僅要忍受颳風下雨和烈陽，甚至為了怕團隊著涼，他還把自己所有拍攝華服披在工作人員身上，受封「大暖男」。此外，周興哲拍攝到一半時，就發現有頭痛症狀，他告訴自己絕對不能感冒，否則會對不起來看澳洲雙站返場的所有歌迷，因此周興哲用意志力撐住，甚至在拍攝快歌〈Aim and Shoot〉時，穿黑色吊嘎露出厚實的堅強臂膀，奮力在狂風中搖滾饒舌。周興哲為了10周年最新創作專輯，一早就起床梳化，10點鐘就出現在墨爾本外景地，且一路走訪聖保羅圖書館、皇家拱廊、Colin St.和Elizabeth St.交叉口、歷史悠久的咖啡廳、塗鴉街、戰爭紀念堂、亞伯公園、碼頭、彩色小屋、王子橋、墨爾本火車站等地，帶領粉絲一起飽覽墨爾本的歷史人文和山光水色。而這張新專輯目前已出的4首單曲封面，也讓大家看到不同面向的周興哲，要讓粉絲看到勇於突破的周興哲。