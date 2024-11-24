我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國導演王小帥以電影《沃土》奪下金馬獎最佳改編劇本，隋淑芬代為上台領獎。（圖／金馬提供）

▲胡波傳出被王小帥欺壓，最後被逼走上絕路。（圖／翻攝自微博）

第61屆金馬獎昨晚順利落幕，大獎都沒有留在台灣，中國導演婁燁執導的《一部未完成的電影》奪下最佳劇情片與最佳導演、中國演員張志勇以《漂亮朋友》帶走影帝，連最佳改編劇本都頒給中國導演王小帥，引起評價兩極，其中王小帥雖然沒有到典禮現場領獎，但事先寫好講稿，請工作人員代唸感言，沒想到卻意外被挖出他過去逼死新人導演胡波的黑歷史，引發激烈砲轟。王小帥是中國獨立電影導演，很多作品因為議題敏感，都無法在中國上映，一直以來都很有自己的堅持、個性，然而他過去曾爆出霸凌已故新銳導演胡波，和製片妻子在電影拍攝期間，不斷使用權力打壓胡波，不但要求胡波將4小時的片長硬生生砍半，還會出言羞辱，想搶走電影版權，逼得胡波最後在年僅29歲就選擇走上絕望，輕生過世。胡波過世後，他的首部劇情長片《大象席地而坐》一舉入圍了金馬獎劇情長片、男主角、新導演、改編劇本、攝影、原創電影音樂6個獎項，甚至拿下最佳改編劇本，王小帥當年對他的欺壓也連帶受到關注，今年王小帥本來受邀擔任台北電影節國際新導演競賽評審團主席，卻因為胡波事件再度引發爭議，台北電影節因此緊急發布聲明，取消王小帥資格。王小帥這次以電影《沃土》入圍金馬獎最佳改編劇本、最佳美術設計，原本會出席金馬影展映後活動，卻又緊急宣布不來了，昨晚順利拿下最佳改編劇本，工作人員代為上台朗誦他寫好的感言，感謝製片人劉璿，她投資了這部明顯艱難的劇本，就像她投入和支持其他劇本一樣，沒有有眼光和良知的製片人，再好的劇本也只能停留在文本上。」一番話讓中國網友十分不滿，紛紛怒轟：「導演王小帥，你怎麼好意思提良知兩個字？」、「王小帥的獲獎感言能不能提名近五年全球最爛感言。」