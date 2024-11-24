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▲町田啓太的海外首場見面會體驗，就獻給台灣粉絲。（圖／LDH 愛夢悅）

▲千名粉絲力挺町田啓太，讓他開心直呼下次要舉辦24小時見面會。（圖／LDH 愛夢悅）

町田啓太昨（23）日舉辦人生首場海外見面會，除了台灣粉絲力挺，還有來自日本、韓國、香港、泰國、紐約的粉絲到場，人氣無法擋。活動上還公開町田啓太為了粉絲，跑去京都買禮物的過程，結果買到一半跑去吃東西，淒慘錯過新幹線，逗樂全場。見面會開場，町田啓太從觀眾席驚喜現身，一路從台下揮手走到台上；他從提問箱抽出粉絲的問題，被問到「剪髮的好處壞處」時，他妙回：「剪完吹頭髮很快，但冬天有點冷。」此時突然有人喊：「禿頭也愛你！」町田啓太笑說：「我80歲大家也會跟著我吧，感謝我現在有80歲禿頭的勇氣了！」並向現場喊話：「80歲時也要來喔，沒來就是騙我喔！」被問到「最喜歡的一句話」，他回答：「吃好飽喔！」之後便滔滔不絕分享，從滷肉飯、冰火菠蘿油、蓮霧、火鍋等，甚至還嘗試巧克力口味小籠包，町田啓太笑說：「本來以為不好吃，沒想到苦甜苦甜的，是大人的味道！」雖然這次還沒吃到臭豆腐，但他表示：「我一定要試試看。」也打趣表示若能來台拍戲，隨時準備好，「可以一直吃台灣美食，但可能會胖20公斤！」在「町田啓太問答」的橋段，他越答錯答案、現場越開心，因為要爆料自己的小祕密，結果4題錯了3題，町田啓太忍不住說：「溫柔的大家怎麼變這麼嚴格？」除了示範180度挺腳、芭蕾腳，也說出自己有「我可以把大姆指關節弄斷」的特技，最後還用大拇指代替奶嘴重現《幽遊白書》真人版小閻王，並用中文說出：「謝謝大家今天來。」他也與大家一起跳了日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》片尾曲、電影版插曲的副歌舞蹈，教學的過程中數度忘記，轉身問小老師的場面相當爆笑。現場還播出町田啓太為了台北見面會的參與粉絲，特地去京都挑選禮物的影片，他跑遍多家店買了包括扇子、寫著「JAPAN」的筷子、口金包、包巾、貓咪側背包和河童造型的小睡枕等等，採買時還不忘補充熱量，看到賣糰子的店忍不住走進去，甚至因為吃太久，錯過原定的新幹線班次，他解釋：「太認真挑禮物，所以肚子餓了！」讓現場爆笑聲連連。活動最後，他感性表示，見到粉絲充滿笑容與發光的眼神，自己度過了一段幸福時光，並期待下次再與大家相見，最後開玩笑說：「下次見面會直接辦24小時馬拉松怎麼樣？我們可以中途一起睡一下！」期盼未來還有機會能再來台與大家相見。