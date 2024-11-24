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▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒，被球迷激讚是「臥龍貓」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲世界棒球12強中華隊選手潘傑楷打擊表現亮眼。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲郭俊麟新招牌手勢666。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，3局下面對滿壘危機，江國豪飆出三振化解危機。（圖／記者葉政勳攝）

▲張奕是中華隊連兩屆12強的重要選手，4勝已是12強賽史勝投王。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲世界棒球12強中華隊中繼投手張奕，成為12強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

2024世界棒球12強賽今（24）日順利落幕，中華隊以4:0擊敗日本奪冠，創下12強歷史最佳成績，台灣英雄們在場上奮鬥的模樣，也讓全台振奮不已，一向嚴厲且被戲稱「沒同理心」的棒球迷們，也忍不住不斷發出道歉表，向選手們表達最高敬意，《NOWnews今日新聞》也統整出本次中華隊內，最多次被發道歉表的選手。📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。本次12強賽事開始前，中華隊還面臨本土最強王牌古林睿煬還有邱浩鈞、潘文輝等強投都因傷退出，戰力大受影響，再加上「正」三壘手僅潘傑楷，過去他守備上的疑慮，也一度讓許多球迷在賽前不看好中華隊能榮獲佳績。不過在B組預賽開打之後，中華隊越戰越勇，陸續打敗宿敵韓國以及澳洲、多明尼加，只輸給強敵日本，中華隊最後一天還上演國際賽史上首次完封古巴，實際表現也讓台灣球迷開始向總教練曾豪駒道歉，讚賞他獨具慧眼的選材。事實上，在中華隊確定前進超級循環賽後，資深球探藍天勇就曾在Threads上發文分享與曾豪駒的聊天內容，藍天勇曾問「你這樣選不怕被靠北喔？」而曾總則幽默回應：「反正當總教練的時候也整天被你念啊，哪裡怕會被念。，我也知道怎麼選都會被罵，所以就照自己的想法去選了。」最終中華隊榮獲佳績，也讓賽前酸「龍貓」曾豪駒教練是「龍瓜」（鄉民梗，指教練就像一顆西瓜一樣無作用）的球迷幾乎全都消失，取而代之的是大讚他是「」，晉升中華隊最佳國際賽總教練的行列。這次比賽中華隊締造國際三大賽的歷史最佳成績，賽場上奮戰的台灣英雄也功不可沒，賽前不被看好的選手們，也都繳出亮眼成績，尤其更以潘傑楷、郭俊麟及富邦悍將球員江國豪、張奕 、戴培峰等人，收到最大量的道歉表。在12強賽前就被質疑守備問題，再加上是陣中唯一正三壘手，也在預賽「台日大戰」發生失誤，不過在其他場比賽表現都相當穩定，後來被安排移防一壘也相當穩定，還用球棒不斷敲出安打，打出道歉野球，賽後記者會亮出Taiwan帽T的舉動也相當圈粉，更在冠軍賽上演拼命撲一壘傷退，讓全台球迷為之動容，持續收穫球迷的道歉表，人氣再創巔峰。32歲的郭俊麟是陣中年紀第2大的球員，由於從日職回到中職後，比賽投球狀態起伏大，因此被戲稱是骰子型選手。而在本次賽會中，郭俊麟招牌手勢也變成666，象徵自己天天骰到6，並且還拿出道具「6點6面骰」，投球表現也相當好，可愛吐舌頭的模樣再次圈粉，球迷繼續送上道歉表吧！被日本媒體封為先發、中繼皆可的「萬能右腕」，江國豪在中職賽季曾陷入低潮，還在9月比賽後被陳金鋒總教練說出重話投球「看起來不是很有責任感」。不過到了本次比賽，江國豪在4強超級循環賽中繼登場，上演投5.1局0失分的驚人表現，本屆12強合計6.1局失一分，防禦率1.42，果然賽季前的宇宙邦真的好強！富邦悍將當家捕手戴培峰，在預賽對決古巴時首度先發，就繳出猛打賞，預賽累積6個打數敲出4安，還在預賽對上日本開轟陽春炮，「峰炮」接班人當之無愧，也為宇宙邦再次添光。「這場勝投我偷走了！」富邦悍將投手張奕在上一屆12強就曾代表中華隊參賽，當時已先發身份榮獲賽會最佳投手，張奕生涯12強出賽6場，戰績是完美的4勝0敗，是12強賽史勝投王。本次轉中繼，依舊表現出色。本屆12強張奕在冠軍賽前一共出賽4場，投5局僅被敲2安、送出1次保送、狂飆6次三振，沒有丟分，成為B組勝投王，但因為是中繼身分登場，且每次登場中華隊打擊都開始都轉運，也獲得2場勝投，因此也被球迷戲稱是「勝投怪盜」。稍早在台、日總冠軍大賽上也表現亮眼，更成為勝投投手，獲得12強賽的個人第5勝，讓我們為世界的勝投王張奕獻上喝采！