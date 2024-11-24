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▲周湯豪（右）今日多次深入觀眾席，還和丫頭（左）一起互動。（圖／環球音樂提供）

▲周湯豪今日雖然腳傷，不過仍在台上賣力唱跳。（圖／環球音樂提供）

周湯豪本周末一連2天在台北小巨蛋帶來「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會，今（24）日一開場同樣帶來精彩的伸展台走秀為演唱會震撼開場，他也多次深入觀眾席，和所有歌迷互動。而今日演唱會強碰中日大戰，他也找來媽媽比莉助陣，嗨唱〈比莉卡厲害〉、〈什麼都不必說〉，唱完第一首歌，比莉也嗨到把外套脫掉，在台上嗨跳時完全看不出來她已經72歲。不過周湯豪唱到一半，仍忍不住關心中華隊的賽況，還及時報分數嗨喊：「中華隊4：0！」周湯豪今日雖然因為腳傷，演唱會延後半小時才開場，不過他仍使出全力，在台上一連嗨唱多首嗨歌，包括〈Good Life〉、〈All These Girl〉、〈SNG〉，還走上15公尺高銀色未來工業櫥窗。周湯豪唱到〈Asap Shit〉，還大展饒舌快嘴炸翻全場，〈Fuck With Me〉更有6位穿爆乳裝、性感丁字褲的舞者伴隨，大秀火辣電臀舞技。雖然今天演唱會剛好碰到中日大戰的關鍵時刻，周湯豪又剛好有腳傷，但他今天在台上仍釋放所有能量，安可橋段還找來媽媽比莉在台上狂歡，一連開唱〈比莉卡厲害〉、〈什麼都不必說〉，周湯豪在台上跟隨著媽媽一起跳舞擺動，絲毫看不出來腳受傷。值得注意的是，周湯豪當時穿著黑色戰袍，褲子後方還掛了許多條觀眾丟給他的胸罩，看起來格外吸睛。比莉演唱完2首歌之後，笑說「謝謝，真的太開心了，這是我第2次站上小巨蛋，有人說我不能多唱，因為我比他還紅」，接著話鋒一轉，「我真的很驕傲，很感動，我怎麼會這麼厲害，你們知道我幾歲嗎？」即使已經72歲，但她踢腿和向前彎都完全沒有問題，還在台上跟兒子邀歌，「我是你的鐵粉，幫我寫歌啦」，周湯豪也笑說，「我幫你多寫一首歌，這樣我可以休息更久。」而在演唱會尾聲，周湯豪也相當關心中華隊的賽況，原本來在觀眾席前面跟粉絲互動，不過在中華隊開轟之際，他在觀眾席前面突然說：「中華隊1：0」，讓現場全都嗨翻。稍早中華隊又轟出3分砲，周湯豪也在演唱會現場不斷向粉絲更新戰況，唱到一半又蹦出一句：「中華隊4：0！」可見即使在開唱，也相當關心中華隊在日本的賽況。周湯豪演唱會一連演出超過30首曲目，除了多首經典歌曲，更有首度登台演唱的新歌，以及尚未發表的全新作品，超過三小時嗨炸的演出，全部由周湯豪一手包辦，不只打破華語樂壇演唱會型態，周湯豪更一再超越自己，以和觀眾幾乎零距離的演出讓人驚豔，更把時尚看秀概念加入，和其他演唱會與眾不同。而在演藝圈擁有好人緣的他，今天好朋友阿Ken、鼓鼓呂思緯、魏如昀、成語蕎、夏如芝、葛仲珊等人也都現身共襄盛舉。