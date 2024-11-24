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▲2024世界12強棒球賽，今（24）日晚間6時上演「台日冠軍戰」，台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲。（圖／記者葉政勳攝）

2024第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊在冠軍戰對決日本，靠著第5局林家正和陳傑憲同時開轟，目前取得4：0領先。陳傑憲這一屆打擊率破6成，有2發全壘打，狀態絕佳，前國家隊總教練洪一中表示他是這一屆的「Keyman」，而黃忠義則稱對方之於球隊，就是像陳金鋒般的人物。在今天的比賽之前，陳傑憲20打數13安打，有1發全壘打和3分打點，那發全壘打就是對韓國一戰所轟出。而今天對上日本隊，他又在第5局開轟，從戶鄉翔征手中轟出3分砲。目前他本屆打擊率高達6成36。這次陳傑憲不但是球隊中打擊狀況最好的球員，還是球隊的隊長和精神領袖，在賽前外界都不看好這支球隊時，是他先站出來鼓勵年輕球員，「只要相信自己，就是最強的，我相信你們的實力一定可以贏過世界的好手。選手沒人想要輸，你說外界不看好嗎？但我相信我的隊友。」洪一中在今天《野球名人房》的直播講評中表示，「陳傑憲是這支中華隊KeyMan的角色，打得好之外，還帶動球隊氣氛。」而黃忠義則表示，每一代中華隊都有像陳金鋒的人物站出來，這一屆就是陳傑憲。