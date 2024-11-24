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▲中華隊外野手陳晨威在12強預賽對上南韓時，擊出滿貫全壘打，被封為是本屆12強賽最經典又關鍵的一球。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊外野手陳晨威在12強B小組預賽時，對上南韓時開轟滿貫砲，被球迷公認是12強賽事中最關鍵的一球，也是中華隊奇蹟的開端。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊真的骰到6啦！睽違32年登上國際賽冠軍戰就一舉奪下冠軍，寫破隊史紀錄登頂。（圖/記者葉政勳攝）

2024世界棒球賽今（24）日在台日大戰結束後完美落幕，中華隊在上半場比賽就以4:0奠定勝利的基礎，最後成功完封日本奪下冠軍，全台灣民眾都相當振奮。對此，，引起廣大迴響。一名網友在PTT貼文指出「從預賽觀看比賽至今，中華隊進到總冠軍賽真的讓人感到不可思議，每個球員都是經過努力非常久才有今天的成果，貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「陳晨威滿貫砲+1！整個士氣都被他打上來了，沒有他中華隊沒今天的冠軍。」回顧球迷提到的該場賽事，是12強賽B組預賽中華隊第一場比賽，對上南韓隊，當時南韓推出低肩側投高永表先發，認為可以壓制中華隊，，終局以6:3贏過南韓。而中華隊這次在12強拿下冠軍，真的是改寫棒球新頁歷史，回顧中華隊過去12強賽的表現，，讓我們謝謝中華隊所有教練、球員的付出，12強賽這一戰冠軍屬於台灣！