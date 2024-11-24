2024世界棒球賽今（24）日在台日大戰結束後完美落幕，中華隊在上半場比賽就以4:0奠定勝利的基礎，最後成功完封日本奪下冠軍，全台灣民眾都相當振奮。對此，就有網友討論「大家認為12強當中最關鍵的是哪一擊？」貼文曝光後，球迷答案幾乎一致表示「陳晨威的滿貫砲絕對榜上有名」，引起廣大迴響。
一名網友在PTT貼文指出「從預賽觀看比賽至今，中華隊進到總冠軍賽真的讓人感到不可思議，每個球員都是經過努力非常久才有今天的成果，心目中個人覺得第一場對韓國真的好重要，贏下這場比賽對進4強真的是非常關鍵的一場，尤其陳晨威的滿貫砲，如果沒有這支重要的打擊，也許今日就是日韓在東京巨蛋了。」
貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「貓男滿貫真的是中華隊奇蹟的開端」、「陳晨威這支滿貫砲真的意義很重大，12強第一場比賽、中華隊首次奪勝利、中華隊12強隊史第1發滿貫砲，真的太經典」、「貓男滿貫砲帶領中華隊的氣勢，士氣真的太重要」、「陳晨威滿貫砲+1！整個士氣都被他打上來了，沒有他中華隊沒今天的冠軍。」
中華隊奇蹟的開端！12強最關鍵公認是陳晨威的滿貫砲
回顧球迷提到的該場賽事，是12強賽B組預賽中華隊第一場比賽，對上南韓隊，當時南韓推出低肩側投高永表先發，認為可以壓制中華隊，結果中華隊在第二局一出局之後，潘傑楷先是敲出內野安打後，帶起一波攻勢，接著李凱威安打、江坤宇保送攻占滿壘，接著陳晨威上場就以滿貫砲震驚全場。
後來南韓惡夢持續，林立接連敲出二壘安打，台灣隊長陳傑憲又補上兩分砲，中華隊單局攻下6分，終局以6:3贏過南韓。陳晨威的這支滿貫砲不僅令人印象深刻，同時也是中華隊在12強隊史第1發滿貫砲，更特別的是，陳晨威生涯27轟沒有滿貫砲，第一支滿貫就是在國際賽誕生，意義真的非常重大！
中華隊改寫歷史奪12強冠軍！等了32年拿下國際賽冠軍
而中華隊這次在12強拿下冠軍，真的是改寫棒球新頁歷史，回顧中華隊過去12強賽的表現，2015年第一屆僅拿下第9名；2019年第二屆雖然闖進複賽，最終以第五名作收，而這次2024世界棒球12強賽過程驚奇不斷，中華隊一路過關斬將直接登頂冠軍。
本屆12強同時也是中華隊睽違32年再次站上國際一級冠軍賽舞台，沒想到就拿下冠軍，中華隊從不被看好一路挺進冠軍賽到擊敗美國、南韓、日本等強敵奪冠，感動在球迷心裡揮之不去，讓我們謝謝中華隊所有教練、球員的付出，12強賽這一戰冠軍屬於台灣！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「貓男滿貫真的是中華隊奇蹟的開端」、「陳晨威這支滿貫砲真的意義很重大，12強第一場比賽、中華隊首次奪勝利、中華隊12強隊史第1發滿貫砲，真的太經典」、「貓男滿貫砲帶領中華隊的氣勢，士氣真的太重要」、「陳晨威滿貫砲+1！整個士氣都被他打上來了，沒有他中華隊沒今天的冠軍。」
中華隊奇蹟的開端！12強最關鍵公認是陳晨威的滿貫砲
回顧球迷提到的該場賽事，是12強賽B組預賽中華隊第一場比賽，對上南韓隊，當時南韓推出低肩側投高永表先發，認為可以壓制中華隊，結果中華隊在第二局一出局之後，潘傑楷先是敲出內野安打後，帶起一波攻勢，接著李凱威安打、江坤宇保送攻占滿壘，接著陳晨威上場就以滿貫砲震驚全場。
後來南韓惡夢持續，林立接連敲出二壘安打，台灣隊長陳傑憲又補上兩分砲，中華隊單局攻下6分，終局以6:3贏過南韓。陳晨威的這支滿貫砲不僅令人印象深刻，同時也是中華隊在12強隊史第1發滿貫砲，更特別的是，陳晨威生涯27轟沒有滿貫砲，第一支滿貫就是在國際賽誕生，意義真的非常重大！
中華隊改寫歷史奪12強冠軍！等了32年拿下國際賽冠軍
而中華隊這次在12強拿下冠軍，真的是改寫棒球新頁歷史，回顧中華隊過去12強賽的表現，2015年第一屆僅拿下第9名；2019年第二屆雖然闖進複賽，最終以第五名作收，而這次2024世界棒球12強賽過程驚奇不斷，中華隊一路過關斬將直接登頂冠軍。
本屆12強同時也是中華隊睽違32年再次站上國際一級冠軍賽舞台，沒想到就拿下冠軍，中華隊從不被看好一路挺進冠軍賽到擊敗美國、南韓、日本等強敵奪冠，感動在球迷心裡揮之不去，讓我們謝謝中華隊所有教練、球員的付出，12強賽這一戰冠軍屬於台灣！
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。