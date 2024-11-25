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▲世界棒球12強，34歲左投陳冠宇是本屆中華隊年紀最長的球員，也是從2015年、2019年都參與過的唯一「三朝元老」。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲世界棒球12強中華隊投手郭俊麟重溫東京巨蛋投球，他表示感覺到很大的壓力但也很興奮。（圖／記者葉政勳攝 ）

「靠著團隊力量，贏得最後的勝利。」就像總教練曾豪駒說的，2024第三屆世界棒球12強，中華隊從不被看好到勇闖冠軍戰，締造隊史最佳紀錄，靠的就是每個人各司其職，3位曾旅日老大哥郭俊麟、陳冠宇、張奕從先發扛到牛棚，找回昔日國家隊英雄風采。34歲左投陳冠宇是本屆中華隊年紀最長的球員，也是從2015年、2019年都參與過的唯一「三朝元老」，開賽前他就肯定台灣的學弟們能力越來越好，「接下來幾年是很有機會去贏日職全一軍陣容」，儘管一度被外界看衰，甚至被日媒評為戰力倒數第2，但中華隊一步一步向世界證明「我們就是做到了」。本屆12強在冠軍賽前，陳冠宇5場出賽共投4.2局，只被敲1安、送5三振、1保送，特別是封鎖韓國與美國隊，讓球迷們再次喊出「陳陳大丈夫」當年的招牌口號，而他和張奕的回魂表現，也讓引來日媒關注並稱讚。30歲的張奕是上屆12強賽的中華隊王牌，先發連勝委內瑞拉、韓國，本屆定位中繼，預賽首戰對韓國登板0.2局無失分，收下勝投，對澳洲中繼2局無失分拿下第2勝，連兩屆參賽奪下4場勝投，為歷屆12強「勝投王」，且冠軍賽前累積投5局只被敲1安、飆6三振、1保送，防禦率還是完美的零。本屆中華隊大幅換血，年紀平均24.5歲是12隊中最年輕陣容，32歲的郭俊麟坦言，「有可能這次是我最後一次被選進國家隊了，可以跟學弟一起打下這次成績、進到冠軍戰，就是盡力去投。」震撼宣言令人不捨。相隔10年「抗日英雄」寫下不死鳥傳奇，郭俊麟本屆預賽對澳洲先發登板，主投3.2局飆出5三振，挨1轟失1分，終場中華隊以11：3贏球，拿下關鍵晉級門票，球迷還送上巨型骰子，工作人員加工成6面都是6，意味場場「摋到6」運氣跟實力都是最好的。