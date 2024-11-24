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▲日本球迷看到陳傑憲的三分砲後，不自覺說出「台灣的選手好帥」。（圖／翻攝TBS NEWS）

2024年世界棒球12強賽今（24）日迎來台日冠亞軍大戰，稍早中華隊先是靠著林家正擊出右中間方向的陽春全壘打，陳傑憲隨後再補上三分砲，讓台灣球迷激動尖叫，沒想到日本觀眾的反應也超爆笑，表示不得不佩服台灣選手的英姿：「雖然這跟比賽無關，但台灣的選手真的有帥哥啊！」稍早，讀賣巨人的戶鄉翔征在第五局0比0的情況下，遭遇災難性的一局，先是被中華隊的林家正擊出陽春全壘打拿下1分，隨後陳傑憲再補上外野的3分全壘打，該局失掉4分，日本隊以0比4落後中華隊。中華隊一次領先4分後，日本也迅速報導，當地的網友反應隨之曝光，有的人表示：「戶鄉似乎沒能展現最佳狀態」、「現在只希望能先得一分」、「既然已經知道戶鄉的狀態不佳，為什麼不早點換人啊？」、「沒關係啦，輕鬆點就好」、「戶鄉應該在第四局結束後就被換下」。除了不解讀賣巨人為何不提早換人，也有觀眾表示被中華隊的選手顏值迷倒：「雖然這跟比賽無關，但台灣的選手真的有帥哥啊！」、「恭喜台灣，這次的勝利讓你們有了新的目標，相信下次的經典賽會有更出色的表現」，討論熱烈。