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▲2024世界12強棒球賽，今（24）日晚間6時上演「台日冠軍戰」，台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲。，洪一中和黃忠義都給予好評（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界12強棒球賽，中華隊派出王牌林昱珉先發。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊今（24）日晚間進行的世界12強棒球賽冠軍戰，展現超強的鬥志，尤其中華隊本場比賽的攻擊策略非常關鍵，尤其選球做得非常好，日另外，中華隊教練團換投節奏明快，雖然前六局仍握有4分領先，中華隊需要在接下來的比賽中保持專注，無論是投手調度還是進攻策略，都需延續前五局的穩定表現，畢竟日本隊的韌性十足，又有地主優勢，要等到最後一個出局數抓到，才能開心享受勝利的喜悅。