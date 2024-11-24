中華隊今（24）日晚間進行的世界12強棒球賽冠軍戰，展現超強的鬥志，尤其第5局靠著兩發全壘打，一口氣灌進4分，而中華隊在比賽前段做對了2件事情，成為暫時領先的關鍵。

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1.中華隊打者「選球眼」大開

中華隊本場比賽的攻擊策略非常關鍵，尤其選球做得非常好，日本隊先發投手戶鄉翔征的招牌武器指叉球，在台灣打者謹慎揮棒的策略下，無法發揮優勢，而被迫在球數落後時，把球塞入紅中，也遭到台灣打者鎖定，給予迎頭痛擊。

▲2024世界12強棒球賽，今（24）日晚間6時上演「台日冠軍戰」，台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲。，洪一中和黃忠義都給予好評（圖／記者葉政勳攝）
▲2024世界12強棒球賽，今（24）日晚間6時上演「台日冠軍戰」，台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲。，洪一中和黃忠義都給予好評（圖／記者葉政勳攝）
2.調度明快!築起防禦大牆

另外，中華隊教練團換投節奏明快，台灣王牌林昱珉在第四局控球逐漸不穩，加上今年在小聯盟第5局失分率非常高，單局防禦率超過9，中華隊顯然有情蒐，提前在第5局換上張奕接替，不給日本隊反撲的機會。

▲2024世界12強棒球賽，中華隊派出王牌林昱珉先發。（圖／記者葉政勳攝）
▲2024世界12強棒球賽，中華隊派出王牌林昱珉先發。（圖／記者葉政勳攝）
雖然前六局仍握有4分領先，中華隊需要在接下來的比賽中保持專注，無論是投手調度還是進攻策略，都需延續前五局的穩定表現，畢竟日本隊的韌性十足，又有地主優勢，要等到最後一個出局數抓到，才能開心享受勝利的喜悅。

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