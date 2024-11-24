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2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊捕手林家正瞬間成為焦點，他在5局上轟出陽春全壘打，幫助中華隊先馳得點，狙擊日本王牌戶鄉翔征，這支全壘打不僅讓全場台灣球迷嗨翻天，東京巨蛋場內也響起「林家正！對不起，我酸民！」的聲音。林家正在預賽打擊表現略顯掙扎，打擊率僅.130，但他在進入複賽後逐漸找回手感，「在台北的時候狀況不理想，到日本後透過調整，慢慢找到不錯的感覺。」5局上，林家正對決戶鄉翔征，將球送出中外野全壘打牆外，扛出本屆賽會首轟，也是中華隊的第9支全壘打。本屆12強賽，中華隊砲聲隆隆，包括陳晨威、江坤宇、吉力吉撈·鞏冠、戴培峰、林安可、林立、潘傑楷以及隊長陳傑憲都有全壘打演出。林家正這一轟也讓場邊的台灣球迷情緒嗨到最高點，甚至有球迷大喊：「林家正！對不起，我酸民！」事實上，林家正入選12強中華隊名單時，一度部分球迷質疑，如今他用表現打臉酸民。從預賽到超級循環賽，中華隊獲勝的5場比賽之中，全部都是先得分，所以台灣先得分的勝率高達100%，今晚台灣棒球有望斬斷日本27連勝，勇奪世界首座成棒國際賽冠軍。