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▲王牌投手林昱珉實力讓日本球迷感到相當驚艷。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界12強棒球賽冠軍賽火熱進行當中，截止7局上半，中華隊仍以4:0領先日本，台灣王牌投手林昱珉前4局封鎖日本打線，也讓他登上日本熱搜，大批球迷也驚呼「罰款2000美元真的太便宜了！」中華隊原先要把林昱珉派在23日的超級循環賽對日本先發，不過後來因為美國贏了委內瑞拉，計算對戰優質率後，台灣確定晉級金牌戰，日本、台灣的最後一場比賽變成消化比賽。由於林昱珉母隊大聯盟響尾蛇隊有著投1休4的限制，因此中華隊才在23日當天臨陣更換先發投手，並將接受WBSC（世界棒球總會）也給予的1999元美金（約合新台幣65000元）罰款。在今（24）日冠軍賽開打之後，林昱珉在前4局完全壓制了日本武士隊的強大火力，僅被擊出1支內野安打，飆出3次三振，0失分，也讓日本X平台開始大量搜尋台湾のピッチャー（台灣的投手），更紛紛驚呼「看完這位林選手的投球表現後，這2000美金的罰款也太便宜了」、「這投球實力證明付罰金很值得」、「難怪台灣甘願付罰款也要讓他在冠軍賽先發」。此外，林昱珉身上大面積的刺青，也成為日本網友的話題焦點。