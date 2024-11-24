我是廣告 請繼續往下閱讀

2024第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊今（24）日對決日本隊，雙方激戰8局，目前中華隊暫時以4：0領先，球隊將帥都拚了，潘傑楷和林家正先後退場，大家都希望能在東京巨蛋攻下隊史首冠。這一場比賽中華隊真的拚了，潘傑楷在一次擊出滾地球後全速跑壘，選擇撲向一壘，雖然一開始被判定安全上壘，但之後被裁定出局。該局中華隊沒得分，而且潘傑楷也受傷，馬上露出痛苦的表情，隨後也退場休息。之後官方表示，潘傑楷選手因為滑壘，導致左手小拇指有稍微脫臼狀況，目前經隨隊醫師協助固定後，先後送醫院治療。而除了潘傑楷之外，中華隊今天還有另一名傷兵是林家正，他在今天有在5局上轟出陽春砲，開啟該局攻勢。不過第8局他打擊時受傷，隨後曾豪駒教練上場將其勸退，由戴培峰接替打擊，並隨後在8局下蹲捕。