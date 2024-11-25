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▲魚魚小舖自屏東帶來優惠安心水產。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府以地方創業青年為核心打造的首屆「BSPT極屏獎」，結合社會影響力概念，助力青創品牌開拓市場。從20家青創品牌中精選，最終脫穎而出的7家金獎品牌，於11月22日至24日進駐家樂福Impact影響力概念店（台中西屯店），舉辦為期三天的展售活動。勞青處長李雨蓁於23日至現場，分享這些品牌的故事與社會影響力趨勢，活動吸引超過千名民眾參與，不僅帶動產品銷售，更將屏東青創品牌的創新價值與永續理念廣為傳遞。李雨蓁表示，屏東縣府透過「極屏計畫」助青創品牌升級，今年推出的「BSPT極屏獎」徵選計畫更聚焦於結合永續發展與社會影響力，透過專業課程及品牌輔導，最終選出7家金獎品牌，涵蓋友善環境、在地食材、循環經濟及性別平權等多元面向。這些品牌分別為安捷水產（魚魚小舖）、狐說茶酒Fox Say Tea Liqueur、南國紅逗、惦佃、蜂女孩商號、碗裡的茶及嶺客運動，展現屏東在永續創新與社會影響力上的豐厚能量。活動現場安排多項互動，包括展售限定優惠、打卡有獎徵答及極屏品牌見面會等，讓消費者與品牌零距離接觸。未來，屏東縣政府將持續推動青創計畫，支持地方品牌走向全台，甚至邁向國際市場，透過結合創新與永續價值，帶動屏東經濟與社會影響力的全面提升。