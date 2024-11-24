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▲2024世界12強棒球賽，中華隊表現出色，已經讓日本媒體刮目相看。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界12強棒球賽冠軍賽順利結束，終場中華隊以4:0擊敗日本，林昱珉、張奕、陳冠宇優質投手連線，讓日本隊在整場毫無得分進帳，中華隊打線也在5局上狂轟濫炸，林家正擊出中外野陽春砲，隨後陳晨威、林立陸續上壘，隊長陳傑憲轟出3分彈，對此，日本媒體轉播也將本次中華隊譽為「歷代最強台灣」。回顧本場比賽，中華隊在5局上率先突破僵局，由旅外捕手林家正狙擊日本先發戶鄉翔征，轟出中外野陽春砲，氣勢直接被帶動，陳晨威、林立陸續上壘，最後由隊長陳傑憲收尾，轟出右外野3分全壘打，中華隊單局灌進4分；投手部分，林昱珉前4局完全封鎖日本打線，接替的中繼張奕、陳冠宇繼續拉起封鎖線，讓日本隊在整場比賽都沒有分數進帳。對此，日媒《朝日電視台》轉播台日大戰，原先標題為「日本武士隊，邁向世界棒球4連霸」，在中華隊開始得分之後，右上角標題也改用「歷代最強」今年的中華隊。本場冠軍戰對台、日兩隊都有重大意義，最終日本隊國際賽連勝紀錄中斷，也未能達成12強連霸，而中華隊則是首度獲得12強冠軍締造歷史，創下自2001年世界盃棒球賽之後，國際三大賽事最佳成績。