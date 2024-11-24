我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊今天在東京巨蛋對決地主日本，靠著捕手林家正陽春砲、「台灣隊長」陳傑憲三分砲，終場以4：0獲勝，勇奪隊史首座三大賽冠軍，且是睽違32年對戰日本的三大首勝，並中斷日本27連勝，粉碎12強二連霸美夢。日本名列世界第一，儘管本屆12強沒有大聯盟球星如大谷翔平、山本由伸，賽前重砲岡本和真、村上宗隆也退出，但全職業軍的日本仍相當威猛，從預賽打下5戰全勝返回東京巨蛋，超級複賽再連勝委內瑞拉、美國和中華隊，寫下27連勝，今晚要尋求國際賽28連勝，三大賽（12強、經典賽、奧運）4連冠。中華隊預賽以1：3惜敗日本，超級循環賽以6：9敗北，國際賽面對全職業組軍的日本，累積0勝9敗。中華隊上一次贏日本是在2001年世界盃季軍戰，當時日本陣容為職業和業餘聯軍，至於三大賽累積對戰2勝6敗，上一次贏球，則要追溯到1992年巴塞隆納奧運，當時日本由業餘球員組軍。