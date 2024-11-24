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▲王若琳（中）與陳虹任（左）為《鬼才之道》寫下的〈鬼才出道〉，榮獲本屆金馬獎最佳原創電影歌曲，在慶功宴上開心秀出獎座。（圖／牽猴子提供）

▲國際名導李安（中）和金馬獎執委會主席李屏賓（後排右五）前往《鬼才之道》慶功宴致意，張榕容（後排右四）與陳柏霖（後排右六）等都一起開心合照。（圖／牽猴子提供）

第61屆金馬獎獲得最多獎項的最大贏家《鬼才之道》，雖然片中扮演「鬼后」凱薩琳、表現廣獲讚譽的張榕容，爭取最佳女配角不敵《小雁與吳愛麗》楊貴媚，仍然和劇組團隊開心歡聚，為片子在金馬獎上連奪最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳視覺效果以及最佳原創電影歌曲等5座獎而慶祝。她表示雖然沒拿下金馬，已經有了「金鬼獎」，陳柏霖、白靜宜（百白）、林鶴軒（大鶴）、姚以緹等其他主要演員也圍在她身邊大喊：「與有榮焉！」王若琳與陳虹任為本片寫下的鬼才出道獲頒最佳原創電影歌曲獎。導演徐漢強透露，原本一直就很喜歡王若琳，沒想到居然真的能合作，而她為了創作這首歌，是在多數人尚未看片之前就已經先看完整部片，徐漢強本來還有點緊張她對片子的看法，但聽王若琳看完後跑去廁所哭，後來彼此一起找到關於這個故事的連結。王若琳笑言能為這片子創作搭配的歌曲，根本是「鬼界的保佑」，她其實是感動到起雞皮疙瘩，看3次電影都哭。」至於動作設計黃泰維，則是在全片的製作前期就先加入，提供了許多很棒的點子，片中不少笑料都是來自黃泰維的提議，他甚至擔任張榕容飾演的凱薩琳的替身。美術設計王誌成及梁碩麟則是從《返校》就合作的老搭檔。徐漢強說道：「他們收到這麼奇怪的劇本，還能呈現出如此美學的視覺風格，特別開心。」造型設計獎施筱柔同樣也是再度合作，都他心目中「確確實實的夥伴」。「台灣之光」李安總會和金馬執委會主席李屏賓在頒獎典禮後走訪個劇組慶功宴致意，也不會漏掉拿下5座獎《鬼才之道》，妙的是片中搞怪群鬼，碰到他們反倒像小粉絲一樣，都沒有太浮誇的表現。目前《鬼才之道》在全台各地不少戲院還有場次，亦有觀眾向導演徐漢強敲碗，希望能夠有續集。