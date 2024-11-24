我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊在一路不被看好的情況下「打臉」到底，以4：0擊敗日本隊，拿下隊史12強賽首冠，也是在奧運、12強賽和WBC世界棒球經典賽等三大賽的首座冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊做到了！2024第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊在一路不被看好的情況下「打臉」到底，以4：0擊敗日本隊，拿下隊史12強賽首冠，也是在奧運、12強賽和WBC世界棒球經典賽等三大賽的首座冠軍，首次擊敗全職業日本隊。賽後大家都哭了，陳傑憲、郭俊麟等選手流下男兒淚，陳傑憲也直言這一冠是：「奇蹟般的一冠」。這一場比賽，林家正證明自己不只能靠配球幫助球隊，也可以用棒子進攻；陳傑憲的扮演領袖角色，一棒將比數拉開；潘傑楷頭部撲壘，雖然出局，但感染了球隊；張奕化身12強賽戰神，超過20局的投球無失分。這一場中華隊球員感動人心的表現實在太多。這一次中華隊最讓人難忘的是他們的企圖心，面對日本、美國和韓國等強隊，毫無懼色，而且充滿信心，將自己當成能和這些球員競爭的球隊來看待，這種信心也讓他們能夠在各種艱難的局面下，關關難過關關過。賽後陳傑憲激動落淚，他說：「讓世界看到台灣，沒想到走到這一步，賽前我和隊友說：『我們都走到現在了，要抓住它。』那個打席（全壘打），我不覺得自己會輸，因為我的隊友很挺，攻佔上得點圈，相信自己，也相信隊友，我只想說我們真的做到了。」回首一路走來的艱辛，陳傑憲談及中華隊不可思議的旅程，「每一步、每一天走好，我真的覺得不可思議，但我們創造了歷史，創造了奇蹟，這座冠軍是一個奇蹟。所以有夢的人你真的要努力去闖。」從2019年世界12強賽奪冠、2021年東京奧運、2023年世界棒球經典賽，以及同年亞冠賽，日本隊目前已經連續拿下4座冠軍了，豪取27連勝，可說是當今世界最強球隊也不為過。而中華隊則是本屆陣容年輕化，而且這一屆沒有太多旅外選手，主要以新生代陣容磨練為主，在賽前一度被認為是戰力倒數第2，沒想到居然一路高歌猛進，小組賽4勝1敗晉級，超級循環賽1勝2敗挺進冠軍戰。