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▲Moon Gabi宣布當媽，還公開跟鄭雨盛的愛的結晶、寶貝兒子。（圖／Moon Gabi IG）

鄭雨盛緋聞向來極少，今（24）日突然「被宣布當爸」，媒體《Dispatch》（D社）指出為他產子的女方是一名辣模Moon Gabi，2人是在2022年相識，此後保持聯繫、漸漸變得親近，但他們都不是以結婚為前提交往，去年6月Moon Gabi發現懷孕，兒子今年3月出生，鄭雨盛也透過公司表示：「會負起養育的責任。」根據D社報導，35歲的Moon Gabi今年3月生下一名男嬰，孩子的胎名是鄭雨盛取的，所以鄭雨盛正是孩子的爸。據悉他們是在2022年初次相遇，一見鍾情後保持聯繫而發展成情侶，但他們不以結婚為前提交往，到了去年6月，Moon Gabi發現自己懷上鄭雨盛的孩子，她向他告知懷孕的消息，鄭雨盛感到非常開心，並承諾會負起養育的責任。為迎接新生命做準備，他們還討論過月子中心的和醫院等相關細節。而稍早消息曝光後，鄭雨盛的公司未對此多做解釋與交代戀情、是否結婚，僅表示：「去年得知了懷孕的消息後，決定守護這珍貴的生命，我會以父親的身分，盡全力提供所有支持。」Moon Gabi本月22日迎來35歲生日，她當天藉著生日來公布生孩子的喜訊，還公開一張抱著兒子的照片，寫下：「成為一個孩子的母親，並公開寫下這樣的文字，讓我內心既忐忑又緊張，但作為一個媽媽，我終於鼓起勇氣，希望能以一個更平凡的身分享受幸福的生活。」