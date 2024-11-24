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菲律賓首都馬尼拉今（24）貧民住宅區發生大規模火災，當局統計至少超過1000棟房屋被燒毀，影響約2000個家庭，超過3千居民被迫撤離家園。由於該地區建築物多由輕質材料搭建，極易助長火勢，幾乎整片地區被火舌吞噬化為灰燼。根據馬尼拉消防部門初步調查，火災可能由普廷巴託島（Isla Puting Bato）一間房屋二樓起火，並迅速蔓延至周邊區域。當局認為，由於該地區建築物多由輕質材料搭建，極易助長火勢。雖然沒有傳出人員傷亡的消息，但對當地居民造成極大財產損失。馬尼拉消防單位調派36輛消防車、4艘消防船救災，空軍亦出動2架直升機協助滅火，並使用滅火水桶從附近海灣取水滅火。菲律賓海岸防衛隊也加入行動，使用直升機對著火房屋進行空中灑水，減緩火勢蔓延。當地一名65歲居民阿比爾塔斯（Leonila Abiertas）向《法新社》表示，自己再火災中幾乎失去所有家當，但她冒險保住了丈夫的骨灰，「現在我們一無所有，不知道該如何重新開始生活」；另一名47歲居民維拉努瓦（Daisy Villanueva）回憶起火當時的情況，稱當時原本正在吃早餐，「我們突然聽到有人大喊『起火了！』，出去一看才發現濃煙已經四處瀰漫，鄰居們正驚慌失措地搬走自己的家當，我們趕緊也將能拿的東西帶走，但火勢很快吞噬了整個社區。」目前，有約600個家庭，近3000人已撤離至鄰近的托多（Tondo）避難中心。消防員吉亞內利·努涅斯（Geanelli Nunez）指出，普廷巴託島這類地區火災風險極高，建築物多為木板或輕質材料搭建，無法有效阻止火勢蔓延。當地政府正著手統計災情，並安排物資分發與災後安置計畫。同時，相關部門也呼籲加強貧民區消防安全設施與防範措施，以減少類似災害的發生。