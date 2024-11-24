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▲2024世界12強棒球賽，台灣以4比0完封強敵日本，拿下隊史首個一級國際賽冠軍，也終結日本隊在國際賽27連勝的紀錄。（圖／記者葉政勳攝）

▲網友使用東港鎮海宮線上抽籤服務，詢問「中華隊是否能奪冠」，結果抽出靈驗的籤詩爆紅。（圖/東港鎮海宮官網）

▲中華隊在世界棒球12強賽奪下冠軍，台灣隊長陳傑憲賽後感動落淚，鼓勵有夢的人不要放棄。（圖/記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽冠軍戰今（24）日上演台日大戰，最終中華隊以4:0完封日本隊，終止對戰9連敗、阻擋日本國際賽28連勝成功奪冠，消息令人振奮！然而在比賽結束後，有不少球迷就朝聖一位網友到東港鎮海宮線上求籤詩的結果，一名網友在社群平台「Threads」23日晚間貼文指出「關於台灣對明天會不會拿冠軍，神明是這樣說的」結果貼文在今晚台日大戰結束之後爆紅，不少網友紛紛回應、「神明也在應援中華隊，今晚我們改寫歷史了，謝謝球員」、「中華隊也獲得神明加持啦！」仔細看該網友抽出來的籤詩，他獲得第十一籤乙酉的靈籤，上面寫著下方註解提到「原本是暗示福報尚有不足，問世求謀，宜求觀音菩薩祈福可得圓滿，問做事求才可以說漸漸有希望，而中華隊這次在12強拿下冠軍，真的是改寫棒球新頁歷史，回顧中華隊過去12強賽的表現，，讓我們謝謝中華隊所有教練、球員的付出，12強賽這一戰冠軍屬於台灣！