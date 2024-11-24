2024世界棒球12強賽冠軍戰今（24）日上演台日大戰，最終中華隊以4:0完封日本隊，終止對戰9連敗、阻擋日本國際賽28連勝成功奪冠，消息令人振奮！然而在比賽結束後，有不少球迷就朝聖一位網友到東港鎮海宮線上求籤詩的結果，七王爺以14字開示中華隊有望奪冠，沒想到真的拿下冠軍，讓許多球迷笑稱：「科學的盡頭終究還是玄學」！
一名網友在社群平台「Threads」23日晚間貼文指出「關於台灣對明天會不會拿冠軍，神明是這樣說的」只見該網友求到的籤詩解開之後可得到結語「這首籤詩是苦盡甘來之兆，所以問功名，表示你十年寒窗，有出頭的日子了。」
結果貼文在今晚台日大戰結束之後爆紅，不少網友紛紛回應「天啊....台灣等這國際賽真的練兵好久」、「不敢相信這個籤詩未免也太準了啦！」、「朝聖，東港鎮海宮直接爆紅一波」、「七王爺開示真的就猛，科學的盡頭終究還是玄學」、「神明也在應援中華隊，今晚我們改寫歷史了，謝謝球員」、「中華隊也獲得神明加持啦！」
東港鎮海宮線上抽籤爆紅！預言中華隊奪冠籤詩驗證了
仔細看該網友抽出來的籤詩，他獲得第十一籤乙酉的靈籤，上面寫著「靈雞漸漸見分明，凡事且看子丑寅，雲開月出照天下，郎君即便見太平」，解說寫著「靈機一啼，天漸漸亮了，凡是就看明天吧，雲開月出，光照天下，你便可看到太平景象了。」
下方註解提到「原本是暗示福報尚有不足，問世求謀，宜求觀音菩薩祈福可得圓滿，問做事求才可以說漸漸有希望，這首籤詩是苦盡甘來之兆，如果是問功名，表示你十年寒窗，有出頭的日子了」而中華隊在國際賽爭冠確實以功名為主要求籤標的，沒想到一句「有出頭的日子」，在中華隊成功完封日本後被應證，東港鎮海宮意外爆紅，非常有趣。
中華隊改寫歷史奪12強冠軍！等了32年拿下國際賽冠軍
而中華隊這次在12強拿下冠軍，真的是改寫棒球新頁歷史，回顧中華隊過去12強賽的表現，2015年第一屆僅拿下第9名；2019年第二屆雖然闖進複賽，最終以第五名作收，而這次2024世界棒球12強賽過程驚奇不斷，中華隊一路過關斬將直接登頂冠軍。
本屆12強同時也是中華隊睽違32年再次站上國際一級冠軍賽舞台，沒想到就拿下冠軍，中華隊從不被看好一路挺進冠軍賽到擊敗美國、南韓、日本等強敵奪冠，感動在球迷心裡揮之不去，讓我們謝謝中華隊所有教練、球員的付出，12強賽這一戰冠軍屬於台灣！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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結果貼文在今晚台日大戰結束之後爆紅，不少網友紛紛回應「天啊....台灣等這國際賽真的練兵好久」、「不敢相信這個籤詩未免也太準了啦！」、「朝聖，東港鎮海宮直接爆紅一波」、「七王爺開示真的就猛，科學的盡頭終究還是玄學」、「神明也在應援中華隊，今晚我們改寫歷史了，謝謝球員」、「中華隊也獲得神明加持啦！」
東港鎮海宮線上抽籤爆紅！預言中華隊奪冠籤詩驗證了
仔細看該網友抽出來的籤詩，他獲得第十一籤乙酉的靈籤，上面寫著「靈雞漸漸見分明，凡事且看子丑寅，雲開月出照天下，郎君即便見太平」，解說寫著「靈機一啼，天漸漸亮了，凡是就看明天吧，雲開月出，光照天下，你便可看到太平景象了。」
下方註解提到「原本是暗示福報尚有不足，問世求謀，宜求觀音菩薩祈福可得圓滿，問做事求才可以說漸漸有希望，這首籤詩是苦盡甘來之兆，如果是問功名，表示你十年寒窗，有出頭的日子了」而中華隊在國際賽爭冠確實以功名為主要求籤標的，沒想到一句「有出頭的日子」，在中華隊成功完封日本後被應證，東港鎮海宮意外爆紅，非常有趣。
中華隊改寫歷史奪12強冠軍！等了32年拿下國際賽冠軍
而中華隊這次在12強拿下冠軍，真的是改寫棒球新頁歷史，回顧中華隊過去12強賽的表現，2015年第一屆僅拿下第9名；2019年第二屆雖然闖進複賽，最終以第五名作收，而這次2024世界棒球12強賽過程驚奇不斷，中華隊一路過關斬將直接登頂冠軍。
本屆12強同時也是中華隊睽違32年再次站上國際一級冠軍賽舞台，沒想到就拿下冠軍，中華隊從不被看好一路挺進冠軍賽到擊敗美國、南韓、日本等強敵奪冠，感動在球迷心裡揮之不去，讓我們謝謝中華隊所有教練、球員的付出，12強賽這一戰冠軍屬於台灣！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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