辰己涼介確定轉職投手！世界12強棒球賽今（24）日進行總冠軍戰，中華隊靠著林家正的陽春砲，以及陳傑憲的三分砲，爆冷以4：0完封勝日本武士隊，並斬斷日本在國際賽27連勝的紀錄。日本隊陣中，效力日職樂天金鷲的外野手辰己涼介，在日前受訪時曾發下豪語，表示若吞敗就將改行當投手，如今遭到中華隊狠狠打臉。
賽前發下豪語 日本27連勝遭斬斷
中華隊本次參加世界12強棒球賽，在複賽第2戰爆冷擊敗強權美國隊，前進最終的總冠軍戰，這是繼1992年巴塞隆納奧運後，中華隊再度站上成棒一級賽事的的決賽舞台，最終，更是驚奇的以4：0擊敗強敵日本，拿下史無前例的三大國際賽冠軍。
根據日媒《日刊體育》指出，日本隊外野手辰己涼介，在日前受訪時，曾發下豪語表示：「希望在最後的比賽打出好成績，才能成為主角，雖然不知道能否成為主角，但最後一場我想要贏，如果輸球就會改行當投手。」
辰己涼介本場比賽總共3打數敲出1支安打，並吞下1次三振，但中華隊投手群9局完封武士隊打線，並且林家正、陳傑憲接連開轟，爆冷以4：0擊敗日本隊。
而這結果也狠狠打臉了辰己涼介的賽前喊話，網友也紛紛留言寫道：「祝你轉職成功」、「好好練投」、「明年投手丘見」等。
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中華隊本次參加世界12強棒球賽，在複賽第2戰爆冷擊敗強權美國隊，前進最終的總冠軍戰，這是繼1992年巴塞隆納奧運後，中華隊再度站上成棒一級賽事的的決賽舞台，最終，更是驚奇的以4：0擊敗強敵日本，拿下史無前例的三大國際賽冠軍。
根據日媒《日刊體育》指出，日本隊外野手辰己涼介，在日前受訪時，曾發下豪語表示：「希望在最後的比賽打出好成績，才能成為主角，雖然不知道能否成為主角，但最後一場我想要贏，如果輸球就會改行當投手。」
辰己涼介本場比賽總共3打數敲出1支安打，並吞下1次三振，但中華隊投手群9局完封武士隊打線，並且林家正、陳傑憲接連開轟，爆冷以4：0擊敗日本隊。
而這結果也狠狠打臉了辰己涼介的賽前喊話，網友也紛紛留言寫道：「祝你轉職成功」、「好好練投」、「明年投手丘見」等。
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