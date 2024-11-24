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▲台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲，讓中華隊取得4比0領先。（圖／記者葉政勳攝）

辰己涼介確定轉職投手！日本隊陣中，效力日職樂天金鷲的外野手辰己涼介，在日前受訪時曾發下豪語，表示若吞敗就將改行當投手，如今遭到中華隊狠狠打臉。中華隊本次參加世界12強棒球賽，在複賽第2戰爆冷擊敗強權美國隊，前進最終的總冠軍戰，根據日媒《日刊體育》指出，日本隊外野手辰己涼介，在日前受訪時，曾發下豪語表示：「辰己涼介本場比賽總共3打數敲出1支安打，並吞下1次三振，但中華隊投手群9局完封武士隊打線，並且林家正、陳傑憲接連開轟，爆冷以4：0擊敗日本隊。